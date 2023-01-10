Lizzo'dan tangalı paylaşımlar! Görenler inanamadı

Lizzo, son Instagram videosunda birden fazla tanga giyerek büyük beden kıvrımlarını gözler önüne serdi. Beden pozitifliği savunucularından olan Lizzo, ünlü kıvrımlarını siyah şifon bir cüppe ve tangayla 13 milyon takipçisiyle paylaştı.

Ünlü rap şarkıcısı Lizzo, verdiği son röportajda müzik endüstrisindeki beden olumlama ve beden aşağılama yaklaşımlarıyla ilgili konuşmuştu.



Apple Music’ten Zane Lowe ile konuşan 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, müzik piyasasında pek çok güzellik standartlarının dışında olduğu gerekçesiyle aşağılandığını söyleyerek, sektördeki beden aşağılamanın bitmesi için çok çalışmak gerektiğini belirtti.



Hiçbir şeyin arkasına saklanma lüksünün olmadığını söyleyen Lizzo, “İnsanların benim için söyleyebileceği en kötü şeyin 'şişman' olduğunu düşünüyorum. Bu en büyük özgüvensizlik nedeni. ‘Bir pop yıldızı nasıl şişman olmaya cüret eder?’ diyorlar” ifadesini kullandı.



