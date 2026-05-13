Lokanta ustalarının kullandığı yöntem ortaya çıktı: Et lokum gibi oluyor

Lokantalarda servis edilen yumuşak ve sulu etlerin sırrı merak konusu olmaya devam ediyor. Doğru marine yöntemi ve pişirme tekniği ile etin kıvamını büyük ölçüde değiştirmek mümkün.

Evde yapılan et yemeklerinde sertlik sorunu sık yaşanırken, restoranlarda sunulan yumuşak etlerin sırrı merak ediliyor. Mutfak uzmanlarına göre etin lokum gibi olması için yalnızca pişirme süresi değil, hazırlık aşaması da büyük önem taşıyor.

MARİNE SÜRECİ

Ustalara göre etin yumuşaması için en önemli adımlardan biri marine işlemi. Zeytinyağı, yoğurt, süt veya soğan suyu gibi malzemelerle hazırlanan karışımların, et liflerini yumuşatabildiği belirtiliyor. Marine işleminin birkaç saat hatta bir gece boyunca uygulanmasının daha etkili sonuç verdiği ifade ediliyor.

DOĞRU PİŞİRME TEKNİĞİ

Uzmanlar, yüksek ateşte kısa süre mühürleme işleminin etin suyunu korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Ardından kontrollü ve düşük ısıda pişirme yöntemiyle etin daha yumuşak hale geldiği ifade ediliyor.

ETİN DİNLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

Pişirme sonrasında etin birkaç dakika dinlendirilmesi gerekiyor. Bu yöntem, et suyunun içeride kalmasını sağlayarak daha sulu bir kıvam oluşturuyor.

DOĞRU ET SEÇİMİ DE ETKİLİ

Uzmanlara göre etin hangi bölgeden seçildiği de sonucu doğrudan etkiliyor. Orta yağlı ve sinir oranı düşük parçaların, yumuşak pişirme için daha uygun olduğu ifade ediliyor.

