Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezona onay çıktı ama…

Marvel'ın hem sinema evrenindeki hem de çizgi roman evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki dizisinin ikinci sezonuna yeşil ışık yakıldı. Bunun yanında dizinin filminin de çekileceği söylendi. Doctor Strange'in 2. filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'da Loki karakterine de yer veriliyor.

LOKİ’NİN 2. YENİ SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Loki’nin 2. yeni sezonuna onay geldi fakat dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 Mart 2022 tarihinde gösterime girecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Oyuncu kadrosunda da şimdilik Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor yer alıyor.

Marvel yeni fazında WandaVision ve The Falcon and the Winter Soldier gibi tek sezonluk hikâyeleri izleyicinin beğenisine sundu. Bu projeler sayesinde hem Marvel hayranlarını hem de genel izleyicinin ilgisini çekti. Fakat Loki ile beraber Marvel uzun soluklu dizilere de imza atacağının sinyallerini verdi. İlgiyle karşılanan Loki dizisi 2. sezonuna onay çıktı. Dizinin yeni sezonuyla ekranlara döneceği yayınlanan ilk sezon finalinin arkasından resmiyet kazandı.

Disney+’ın sevilen dizisi Loki, diziye ismini veren anti-kahramanı konu ediniyor ve Avengers: Endgame’in arkasından Loki’nin yaşadığı maceraları anlatıyor. Endgame filminde ilk Avengers filminin geçtiği zamana yolculuk yapan Avengers ekibinin hatasının ardından Tesseract’ı ele geçiren Loki bir paralel zaman çizgisi oluşmasını sağlar. Zaman çizgisindeki bu değişim de Loki’nin başını hiç akla gelmeyen bir biçimde belaya sokar. Dizinin yaratıcısı Rick and Morty’nin ise yapımcılığını üstlenmiş olan Michael Waldron.

Bölümlerin yönetmenliğini de Kate Herron üstleniyor. Loki’ye hayat veren oyuncu da diğer filmlerde de olduğu gibi Tom Hiddleston...

Loki’nin Marvel Sinematik Evreni’ne nasıl bir etki oluşturacağı da teoriden ileriye gidemiyor. Fakat dizinin evrene çok büyük bir katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Var olan evreni ne denli derinleştirdiği açıkça paylaşılabiliyor. Marvel filmlerinin başındaki isim olan Kevin Feige’nin ‘’Loki şu ana kadarki yapımların hepsinden daha büyük bir etkiye sahip olacak.’’ ifadelerini kullanması, Loki’nin önemini vurguluyor.