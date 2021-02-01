Lokanta usulü et haşlama tarifi! Lokum gibi tam kıvamında yapabilmek için...

Etleri tencerede kemiklerinden ayrılana kadar pişirmeye özen gösterin. Haşlama kuzuyu kol etinden yapabileceğiniz gibi kuzu gerdan etinden de yapabilirsiniz. Ayrıca kuzu eti sevmeyenler kemiksiz dana eti de kullanabilir. Ancak bu durumda dana eti biraz geç pişeceği için pişirme sürenizi bir saat olarak düşünmeniz gerekir.
Et alırken, pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi soslar ete lezzet katar? Et yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak detayları sizin için araştırdık.
Öncelikle eti buzluktan çıkartıp, buzdolabının alt rafında çözüldükten sonra kullanın.
Et renginin bozulmaması için ağır ateşte pişmesine özen gösterin.
Izgarada pişirilecekse, ızgarayı iyice kızdırın. Bol sıvı yağ ile eti yağlayın.
Haşlama yapacaksanız sıcak su ile haşlayın, et pişmeye yakınken tuz atın.
Daha leziz olmasını isterseniz süt, sıvı yağ, soğan suyunu karıştırıp eti terbiye edin ve yaklaşık 3 saat bekletin.
Taze et kırmızıdır, bayat et kötü kokar.
Bozuk et mor olup kolay parçalanır.
Kemik rengi esmerleşmiş ve iliği sulu bir hal almış ise et bayattır.
Taze eti anlamak için parmağınızla dokunun ve koklayın.
Harika pişmiş et elde etmek için;
Kebaplar: Kebaplarda, et önce biraz yağ ilavesi ile hiç su konmadan bıraktığı suyunu çekene dek, fazla kararmadan kavrulur. Tek başına pişirilecek ise biraz su ilave edilir. Sebze katılacak ise su konmasına gerek olmayacaktır. Tuz ise et yarı yarıya piştikten sonra konulmalıdır .
Kızartma: Et fırında kızartılacak ise fırın çok kızgın olmamalıdır. Etin yağlı kısmı üste getirilmelidir. İçinin pişmesine dikkat edilmelidir.
Izgara: Hafif ateşte pişirilmesi gerekmektedir. Et, ızgara pişerken çok sık çevrilmemeli, tuz sonra atılmalı ve tava yağlanmalıdır.
Kavurma: Kuzu ya da koyun etinin but ya da kol kısmından yapılması lezzet için önerilir. Teflon tavada et, suyunu bırakıp çekene dek kavrulur.
Haşlama: Etin üzerini örtecek kadar su konulur, tuz en son aşamada atılır. Lezzetli olması için havuç, patates, kereviz sapı, soğan ile pişirilir.
Kömür Ateşinde Pişirme: Etler şişe dizilir, istenirse sebzelerde şişe eklenebilir. Kor ateşte pişirilmelidir.
Izgara yapmaya başlamadan 1-2 saat önce, et dilimlerine ince bir tabaka hardal sürerek buzdolabında dinlendirin. En az 2 saat bekletin. Hardal, ete lezzet kattığı gibi etin sertliğini alıp ayrı bir tat katacaktır. Eti kömürde pişirecekseniz iyice yanmış ve alevsiz halde olmasına özen gösterin.
Patates, her tür et yemeğine garnitür olan bir yemektir. Hem sağlıklı, hem lezzetli hem de doyurucu bir tamamlayıcıdır. Graten, püre, salata, haşlama, kızartma gibi çeşit çeşit tarifler ile etin yanında çıkartılabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum