Lokanta usulü et haşlama tarifi! Lokum gibi tam kıvamında yapabilmek için...

Etleri tencerede kemiklerinden ayrılana kadar pişirmeye özen gösterin. Haşlama kuzuyu kol etinden yapabileceğiniz gibi kuzu gerdan etinden de yapabilirsiniz. Ayrıca kuzu eti sevmeyenler kemiksiz dana eti de kullanabilir. Ancak bu durumda dana eti biraz geç pişeceği için pişirme sürenizi bir saat olarak düşünmeniz gerekir.

ET HAŞLAMA MALZEMELERİ

İki adet kuzu incik

İki adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 litre su

ET HAŞLAMA NASIL YAPILIR?

Havuçların orta boy olmasına dikkat edersek haşlanması daha kolay olacaktır. Patatesleri mutlaka önceden suda bekletelim nişastasını bıraksın.

Öncelikle tencerenin altını birazcık ısıtıyoruz. Tereyağını tencereye alıyoruz ve eritiyoruz. Sırasıyla; soğan, havuç, patatesi de tencereye alıyoruz.

Daha sonra etimizi alıp karıştırıyoruz. Tuz ve karabiber ilave ettikten sonra, suyumuzu da ekleyerek yaklaşık 1 saat kadar pişirmeye bırakıyoruz.

Tabağımızın en altına sebzelerimizi koyuyoruz. Daha sonra inciği alıyoruz. İsteğe göre biraz da suyundan gezdirebiliriz. En üste de bir tutam karabiber serpiyoruz. Herkese afiyet olsun.

ET HAŞLAMA NASIL SERVİS EDİLİR?

ET PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Et alırken, pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi soslar ete lezzet katar? Et yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak detayları sizin için araştırdık.

Öncelikle eti buzluktan çıkartıp, buzdolabının alt rafında çözüldükten sonra kullanın.

Et renginin bozulmaması için ağır ateşte pişmesine özen gösterin.

Izgarada pişirilecekse, ızgarayı iyice kızdırın. Bol sıvı yağ ile eti yağlayın.

Haşlama yapacaksanız sıcak su ile haşlayın, et pişmeye yakınken tuz atın.

Daha leziz olmasını isterseniz süt, sıvı yağ, soğan suyunu karıştırıp eti terbiye edin ve yaklaşık 3 saat bekletin.

Taze et kırmızıdır, bayat et kötü kokar.

Bozuk et mor olup kolay parçalanır.

Kemik rengi esmerleşmiş ve iliği sulu bir hal almış ise et bayattır.

Taze eti anlamak için parmağınızla dokunun ve koklayın.