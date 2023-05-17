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  4. Lokum gibi lokanta usulü nohut yapmanın sırrı burada! Pişirirken bir kaşık ekleyin

Lokum gibi lokanta usulü nohut yapmanın sırrı burada! Pişirirken bir kaşık ekleyin

17.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nohut yemeği en sevilen bakliyatlar arasında yer alıyor. Pilavla eşsiz bir uyum sağlayan nohut yemeğinin lokum gibi yumuşacık olması için çeşitli püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Lokanta usulü nohut yemeğinin içerisine katılan basit malzemeler nohutun lezzetine lezzet katıyor.

Lokum gibi lokanta usulü nohut yapmanın sırrı burada! Pişirirken bir kaşık ekleyin

Nohutun hazımsızlığa ve gaza neden olmaması için akşamdan ıslatılması gerekiyor. Bu işlem nohutun kabuklarını da yumuşatarak lokum gibi olmasını sağlıyor. Nohut yemeğinin içerisine katılan gizli bir malzemenin de nohutun lezzetine lezzet kattığı öğrenildi.

LOKANTA USULÜ NOHUT YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI

KARBONAT

Hayatının birçok alanında kullanılan karbonat, nohut yemeği için de harika malzemelerden biridir. Nohutunuzu ıslattığınız suyun içerisinde katacağınız karbonat mucizeler yaratır. 150 gram nohut için 1 tatlı kaşığı karbonat nohutların yumuşamasını sağlar ve nohut yemeğinin pişme süresini kısaltır. Aynı zamana kabukları iyice yumuşayan nohutlar, gaz problemini de azaltacaktır.

SOĞUK SU

Nohut yemeğini normal bir tencerede pişirmek istiyorsanız tencereye kaynar su eklemek yerine soğuk su eklemelisiniz. Böylece nohudun lezzetinin kaçmasını önler ve iyi bir kıvamda pişmesini sağlarsınız. Aynı zamanda su miktarını iyi belirlemeniz gerekir, nohudun üzerini 3 parmak kadar geçecek su miktarı pişirme işlemi için uygun olacaktır.


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