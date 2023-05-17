Lokum gibi lokanta usulü nohut yapmanın sırrı burada! Pişirirken bir kaşık ekleyin

Nohutun hazımsızlığa ve gaza neden olmaması için akşamdan ıslatılması gerekiyor. Bu işlem nohutun kabuklarını da yumuşatarak lokum gibi olmasını sağlıyor. Nohut yemeğinin içerisine katılan gizli bir malzemenin de nohutun lezzetine lezzet kattığı öğrenildi.

LOKANTA USULÜ NOHUT YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI

Hayatının birçok alanında kullanılan karbonat, nohut yemeği için de harika malzemelerden biridir. Nohutunuzu ıslattığınız suyun içerisinde katacağınız karbonat mucizeler yaratır. 150 gram nohut için 1 tatlı kaşığı karbonat nohutların yumuşamasını sağlar ve nohut yemeğinin pişme süresini kısaltır. Aynı zamana kabukları iyice yumuşayan nohutlar, gaz problemini de azaltacaktır.

Nohut yemeğini normal bir tencerede pişirmek istiyorsanız tencereye kaynar su eklemek yerine soğuk su eklemelisiniz. Böylece nohudun lezzetinin kaçmasını önler ve iyi bir kıvamda pişmesini sağlarsınız. Aynı zamanda su miktarını iyi belirlemeniz gerekir, nohudun üzerini 3 parmak kadar geçecek su miktarı pişirme işlemi için uygun olacaktır.



