Lokum gibi yumuşacık olan et fajita tarifi! Etli fajita nasıl yapılır?

Fajita birçok lezzetle uyum sağlayarak yemek davetlerinin vazgeçilmezi oluyor. Kalabalık misafirlerinize ikram edeceğiniz güzel görünen ve lezzetli olan bir yemek arıyorsanız et fajita tarifi tam size göre!

MALZEMELER 500 gram dana bonfile

2 adet kırmızı soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet sarı biber

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı sarımsak tozu

2 çay kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı acı toz biber

1 çay kaşığı toz tatlı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

4 adet tortilla ekmeği

TARİF Etleri, biberleri ve soğanları aynı boyda olacak şekilde julyen doğrayın.

Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayın. Soğanları hafif rengi değişinceye kadar soteleyin.

Biberleri ekleyin ve 3-4 dakika kadar sotelemeye devam edin.

Etleri ekleyin ve 6-7 dakika kadar sotelemeye devam edin.

Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin.

Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri, soğanları ve dilediğiniz baharatları ilave edin.

Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edin.

AFİYET OLSUN!

