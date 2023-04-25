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Lokum gibi yumuşacık olan et fajita tarifi! Etli fajita nasıl yapılır?

25.04.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fajita tarifi doğru yapıldığında tüm gözleri üstüne toplayan bir lezzet haline geliyor. Hem tavuk hem etle yapılan fajita oldukça seviliyor. Evde yumuşacık et fajita nasıl yapılır merak ediyorsanız bu fajita tarifine bir şans vermelisiniz.

Lokum gibi yumuşacık olan et fajita tarifi! Etli fajita nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 491kal

Fajita birçok lezzetle uyum sağlayarak yemek davetlerinin vazgeçilmezi oluyor. Kalabalık misafirlerinize ikram edeceğiniz güzel görünen ve lezzetli olan bir yemek arıyorsanız et fajita tarifi tam size göre!

MALZEMELER

  • 500 gram dana bonfile
  • 2 adet kırmızı soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet sarı biber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 2 çay kaşığı soğan tozu
  • 1 çay kaşığı acı toz biber
  • 1 çay kaşığı toz tatlı biber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • Servis İçin:
  • 4 adet tortilla ekmeği

TARİF

  • Etleri, biberleri ve soğanları aynı boyda olacak şekilde julyen doğrayın.
  • Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayın. Soğanları hafif rengi değişinceye kadar soteleyin.
  • Biberleri ekleyin ve 3-4 dakika kadar sotelemeye devam edin.
  • Etleri ekleyin ve 6-7 dakika kadar sotelemeye devam edin.
  • Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin.
  • Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri, soğanları ve dilediğiniz baharatları ilave edin.
  • Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edin.

AFİYET OLSUN!

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