Londra’da yaşıyordu! Işıl Reçber tatil için Bodrum'a geldi... Üst üste paylaştı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi olan sosyetenin ünlü isimlerinden Işıl Reçber zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Işıl-Rüştü Reçber oğulları Mehmet Burak’ın eğitim ve spor hayatı için yaklaşık 3 yıldır İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşıyor. Ancak çift tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Reçber ailesi tatil için Bodrum Türkbükü’ndeki evlerine geldiler. Eylüle kadar tatil için Bodrum'da kalacak olan çiftten Işıl Reçber her zamanki gibi plajda dikkatleri üzerine çekti.

Sosyetenin ünlü ismi sosyal medyada da pozlarını üst üste paylaştı.







