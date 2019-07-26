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Lösemi tedavisi gören Köseoğlu'ndan Çavuşoğlu'na teşekkür

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lösemi tedavisi gören Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nu telefonla arayarak moral verdi. Kösoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Lösemi tedavisi gören Köseoğlu'ndan Çavuşoğlu'na teşekkür

Köseoğlu, tedavi sürecinde yanında olan Bakan Çavuşoğlu'nun desteğinden çok mutlu oldu.

Duygularını Twitter hesabından paylaşan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Ben çok protokol insanı değilim. İnsanları unvan değil, kalple severim. Değerli büyüğüm Mevlüt Çavuşoğlu, telefon açıp 'Abim nasılsın? Ben hep buradayım. Neye ihtiyacın olursa hep yanındayım. Serdar abimlere ve sevgili ailene selam söyle, biz buradayız.' diyerek onlarca kere yanımızda olduğunu tekrarladı. Alanya'da bütün hemşehrilerimizin, herkesin tek yürek olmasıyla nasıl duygulandığını, gururlandığını söylerken, karşılıklı sesimiz titredi. Hem destekleriniz için ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığıyla Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Öte yandan, yendiği hastalığıyla tekrar mücadele etmeye başlayan Köseoğlu için Alanya ilçesinde Anıt önünde Türk Kızılay tarafından çadır kuruldu. Köseoğlu'nun internette yaptığı kök hücre bağışı çağrısının ardından ise binlerce kişi kan vermek için seferber oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Köseoğlu mevlüt çavuşoğlu lösemi

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