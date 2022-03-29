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Lösemi tedavisinde çok etkili, afrodizyak etkiye sahip! Canan Karatay ısrarla tüketin diyor

29.03.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay’ın ısrarla tüketin dediği Işkın otunun faydaları saymakla bitmiyor. Başta grip, nezle, yüksek ateş olmak üzere birçok hastalığa karşı etkili olan Işkın otunun aynı zamanda lösemi tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir. Çiğ ya da pişirerek tüketebileceğiniz Işkın otu, bağırsak, mide ve sindirimi problemini yaşayan kişilerde gaz söktürücü özelliğe sahiptir. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahiptir.

Lösemi tedavisinde çok etkili, afrodizyak etkiye sahip! Canan Karatay ısrarla tüketin diyor

Işkın otu hem farmakolojik hem de alternatif tıp alanında kullanılan çok yıllık bir bitkidir. En önemli özelliklerinden biri C vitamini oranı en yüksek bitkilerden biri olmasıdır. Kaynatıldıktan sonra renk değiştiren ve bu şekilde süs bitkisi olarak da kullanılan ışkın otu potasyum, magnezyum ve D vitamini bakımından da zengindir.

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Diğer tüm bitkilerde olduğu gibi ışkın otu da aşırıya kaçılmadan tüketilmelidir. Bu bitkiyi fazla tüketen kişilerde ise ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlar, gebelik süresince ışkın otu tüketimini minimum düzeyde tutmalıdır.

IŞKIN OTU FAYDALARI NELERDİR?

Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir. İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

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IŞKIN OTU NEREDE BULUNUR?

Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen Işkın, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

IŞKIN OTU NE İŞE YARAR?

Şeker, tansiyon hastalıklarına da deva olan ışgın, afrodizyak özelliğine de sahiptir. Kabızlığı gidermede başarılı olmasının yanı sıra, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, hemoroit, ülser gibi vakalara da iyi gelmektedir.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tüketilmesini önerdiği ışkın yemeği tarifi ile bilinçli bir beslenme düzenine sahip olabilirsiniz. Peki, Işkın yemeği nedir? İşte detaylar.

IŞKIN OTU YEMEĞİ TARİFİ

Sağlıklı ve lezzetli beslenmenin sırrını sizler ile paylaşıyoruz. Işkın yemeği tarifi ile sofralarınıza yepyeni bir tat girecek. Tüm yakınlarınıza sunabileceğiniz bu özel yemek tarifi insan sağlığı için birçok faydaya sahip.

CANAN KARATAY ÖNERİYOR

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen Işkın yemeği tarifi tam bir C vitamini deposu olmasının yanı sıra kalp dostu bir besin türü olmasıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu." Işkın yemeği tarifi nedir, Işkın yemeği nasıl yapılır sizler için hazırladık, okumadan geçmeyin.

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IŞKIN OTU YEMEĞİ TARİFİ

Prof. Dr. Canan Karatay’ın kalp dostu olarak önerdiği bir lezzet olan ışkını çiğ bir biçimde tüketmek istemiyorsanız ışkın yemeği tarifi...

Yumurta ile hafifçe kavurarak pişirebileceğiniz ışkın yemeği tarifi, hafif ekşi tadıyla damaklarınızda yeni bir tat bırakacak.

Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun. 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Işkınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.


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