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  4. Lost dizisinin Kate'i son hali ile şaşırttı! Evangeline Lilly yıllara yenik düştü

Lost dizisinin Kate'i son hali ile şaşırttı! Evangeline Lilly yıllara yenik düştü

21.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Tüm zamanların en iyisi olarak lanse edilmesine karşın, 2010 yılında yayınlanan final bölümü ile izleyicide hayal kırıklığı yaratan Lost dizisi sosyal medyada tekrar gündem oldu. Lost dizisinin Kate'i Evangeline Lilly'nin son hali görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu yıllara yenik düştü.

Sidney - Los Angeles seferini yapan yolcu uçağının kaza yapması sonucu, gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayesini anlatan Lost dizisi, Evangeline Lilly'nin değişimi sebebiyle sosyal medyada tekrar gündem oldu.

LOST

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU!

Öz babasını öldürdükten sonra firar eden Kate, uçak kazası sonrası, hayatta kalanlara liderlik yapan spinal cerrah Jack ve profesyonel dolandırıcı Sawyer ile ilişki yaşayınca sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüştü. Öyle ki birçok forumda "Jack mi, Sawyer mı?" sorusu internet kullanıcılarına yöneltilmişti.

LOST

EVANGELINE LILLY YILLARA YENİK DÜŞTÜ

Sawyer'la daha çok yakınlaşan Kate ile diğer karakterlerin hikayeleri izleyiciyi 6 sezon boyunca ekran başına kilitlemeyi başardı.

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Dizinin fanları yıllar sonra bile oyuncu kadrosunda yer alan isimleri sosyal medyadan yakından takip ediyor.

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ÜNLÜ OYUNCU YILLARA YENİK DÜŞTÜ!

Smallville, Tru Calling ve Kingdom Hospital gibi yapımlara rol almasına rağmen bir döneme damga vuran Lost dizisinde canlandırdığı Kate karakteriyle hafızalara kazınan Evangeline Lilly de onlardan biri.

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44 yaşında olan Kanadalı ünlü oyuncu yıllara yenik düştü.

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Evangeline Lilly'ni son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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