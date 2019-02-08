Lost dizisinin yeniden çekilmesi gündemde

Sezonlar boyunca bir adada adeta mahkum olan bir grup insanın başına gelen sona ermeyen gizemler, hayatta kalma çabaları, bilinmemezlik ortasındaki yaşam savaşlarını anlatan Lost yeniden gündemde. Son sezonu ve finaliyle dünyadaki milyonlarca hayranını hayal kırıklığına uğratsa da bugün bile fanatik hayranları Lost’taki soru işaretlerine mantıklı cevaplar aramaya devam etmekte. J.J. Abrams ismini televizyon ve dizi sektörünün kalbine taşıyan yapımla ilgili ABC televizyonunun yeni başkanından heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Başkan Karey Burke, 2010 yılında final yapan Lost’un yeniden çekilmesini istediğini açıkça dile getirdi. Burke, "Olmasını çok isterim. Gerçekten de izlemeyi isteyeceğim bir 'reboot' proje olacaktır." şeklinde konuştu. Bu açık çağrıya mutlaka hevesli yapımcılardan olumlu geri dönüş olacaktır diye düşünüyoruz. Henüz resmi bir girişim olmasa bile yaşanan gelişmeler 'Neden olmasın?' dedirtiyor. Siz Lost’u yeniden televizyonda görmek ister misiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın...



