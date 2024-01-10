Lottie Moss, Meksika'da 26. yaş gününü kutladı... Küçük siyah bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti!

Model ve realite yıldızı, aşkının ve kişisel yaşamının ayrıntılarını paylaşmaya yabancı değil. Fenomen Chezablonde'un 'Dont At Me Babes' isimli YouTube serisine konuk olan Moss itiraflarıyla gündeme gelmişti. Sunucunun birliktelik yaşadığı en ünlü ismi sorması üzerine Moss, Megan Fox'tan öncesinde Machine Gun Kelly ile beraber olduğunu söylemişti.

Birliktelik yaşadığı ünlü isimlerin sorulması üzerine Moss, "Birkaç ünlü isimle birlikte oldum ama muhtemelen şu an itibarıyla en ünlüsü Machine Gun Kelly diyebilirim. Megan Fox öncesindeydi" demişti.

Model, lüks bir otelde banyo aynası önünde poz verirken giydiği siyah bikiniyle dikkat çekti.

Lottie Moss, Meksika'da 26. yaş gününü kutlarken Instagram'da dar siyah bikinisiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Lottie, otel odasında aynanın önünde poz verdi. Dar bikini altı giyen ünlü isim uzun sarı buklelerini ördü.







