MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lottie Moss, Meksika'da 26. yaş gününü kutladı... Küçük siyah bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti!

Lottie Moss, Meksika'da 26. yaş gününü kutladı... Küçük siyah bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti!

10.01.2024 09:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Celebs Go Dating yıldızı ve Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss yaptığı yatak odası itirafıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından saçlarını ördüğü siyah bir bikini giydiği pozlarını paylaştı.

Model ve realite yıldızı, aşkının ve kişisel yaşamının ayrıntılarını paylaşmaya yabancı değil. Fenomen Chezablonde'un 'Dont At Me Babes' isimli YouTube serisine konuk olan Moss itiraflarıyla gündeme gelmişti. Sunucunun birliktelik yaşadığı en ünlü ismi sorması üzerine Moss, Megan Fox'tan öncesinde Machine Gun Kelly ile beraber olduğunu söylemişti.

Birliktelik yaşadığı ünlü isimlerin sorulması üzerine Moss, "Birkaç ünlü isimle birlikte oldum ama muhtemelen şu an itibarıyla en ünlüsü Machine Gun Kelly diyebilirim. Megan Fox öncesindeydi" demişti.

Model, lüks bir otelde banyo aynası önünde poz verirken giydiği siyah bikiniyle dikkat çekti.

Lottie Moss, Meksika'da 26. yaş gününü kutlarken Instagram'da dar siyah bikinisiyle verdiği pozlarını paylaştı.

lotie

Lottie, otel odasında aynanın önünde poz verdi. Dar bikini altı giyen ünlü isim uzun sarı buklelerini ördü.

lotiee


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davet tarzıyla büyüledi! Sütyen giyip ceketinin önünü açtıDavet tarzıyla büyüledi! Sütyen giyip ceketinin önünü açtı
Eşiyle Bali tatilinde! Pozları dikkat çektiEşiyle Bali tatilinde! Pozları dikkat çekti
Survivor'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girince Acun Ilıcalı çıldırdıSurvivor'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girince Acun Ilıcalı çıldırdı
Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss Model ele
En Çok Okunan Haberler
Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...

Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı

EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Temmuz detayı hesapları değiştirdi: Yüzde 45 zam

Temmuz detayı hesapları değiştirdi: Yüzde 45 zam

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.