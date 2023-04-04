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  4. Lottie Moss minicik eteğiyle eğilip frikik verdi! Kendi sansürledi

Lottie Moss minicik eteğiyle eğilip frikik verdi! Kendi sansürledi

04.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Lottie Moss durmuyor. İyi fotoğrafçı olduğunu söyleyen model Moss minicik eteğiyle eğilip frikik verdiği anları da takipçileriyle paylaştı.

Lottie Moss minicik eteğiyle eğilip frikik verdi! Kendi sansürledi

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss da tıpkı ablasının gençlik yıllarında olduğu gibi hızlı bir hayat sürdürüyor. Lottie Moss yine sosyal medyayı salladı.

2021 yılında cüretkâr fotoğraflarını gözler önüne serdiği bir siteye üye olduğu için gündeme gelen Lottie Moss ailesinden tepki görmüştü.

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Kullanıcılarından üyelik isteyen Onlyfans'a içerik sağlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaratan model çıplak vücut görülmesi gerektiğini söyledi.

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Lottie Moss son olarak fotoğrafçısının iyi olduğunu ifade ederek mini eteğiyle eğilerek poz verdi. Model frikik vermesini pek umursamadı ama paylaşıma da sansür uygulamayı ihmal etmedi.

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