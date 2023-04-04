Demi Rose üzerinde küçücük kalan bikinisiyle yağmurun tadını çıkardı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose sık sık tatil paylaşımları yapıyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose son olarak minicik bikinisiyle yağmura yakalandı.

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniyor. Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor.



Yağmurdan korunmak için başına şalını örten Rose'un bikinisi gözlerden kaçmadı.

Kıvrımlı modeli gören hayranları "Keşke başını değil üstünü kapatsaydın", "Yine seksisin" yorumlarında bulundu.



