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  4. Demi Rose üzerinde küçücük kalan bikinisiyle yağmurun tadını çıkardı

Demi Rose üzerinde küçücük kalan bikinisiyle yağmurun tadını çıkardı

04.04.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlı modeller arasında yer alan ve sosyal medya sayesinde ünlenen Demi Rose'un tatil keyfi hiç bitmiyor. Demi Rose üzerinde küçücük kalan bikinisiyle yağmura yakalanınca o anları da kameraya aldı.

Demi Rose üzerinde küçücük kalan bikinisiyle yağmurun tadını çıkardı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose sık sık tatil paylaşımları yapıyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose son olarak minicik bikinisiyle yağmura yakalandı.

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Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniyor. Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor.

Ekran Alıntısı
Yağmurdan korunmak için başına şalını örten Rose'un bikinisi gözlerden kaçmadı.

Sütyensiz hali tepki çekmişti! Bu sefer atletini kaldırıp... Sütyensiz hali tepki çekmişti! Bu sefer atletini kaldırıp...

Kıvrımlı modeli gören hayranları "Keşke başını değil üstünü kapatsaydın", "Yine seksisin" yorumlarında bulundu.


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Demi Rose sosyal medya Model yağmurda

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