Louvre Müzesi'nde soygun! Ünlü müze ziyaretlere kapatıldı

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirirken, müzenin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

Ufuk Dağ

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Louvre Müzesi nde soygun! Ünlü müze ziyaretlere kapatıldı 1

"ZORLA İÇERİ GİRİP 9 PARÇA ÇALDILAR"

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

BUGÜN KAPATILDI

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.

Müzeden herhangi bir şeyin çalınıp çalınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

