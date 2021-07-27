MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Love Island fanlarını çıldırtan öpüşme!

Love Island fanlarını çıldırtan öpüşme!

27.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin popüler televizyon programı Love Island yine gündemde. Love Island yarışmacıları üçlü öpüşünce programın fanları çıldırdı.

Love Island fanlarını çıldırtan öpüşme!

İngiltere’nin en çok izlenen programlarından olan Love Island yarışmacıları gündemden düşmüyor. Kameralara rağmen cinsellik konusunda sınır tanımayan yarışmacılar yaptıklarıyla olay oluyor.

Love Island yarışmacıları son olarak üçlü öpüşmeyle programın fanlarını kızdırdı. Salma, Clarisse ve Liam'in öpüşmesi hayranları şoke etti.

Love Island yarışmacıları yine sınırları zorladı! Görüntüler yayınlanamadıLove Island yarışmacıları yine sınırları zorladı! Görüntüler yayınlanamadı

Millie Court ve Liam Reardon'un yakın teması ve ilişkisi çoğu hayranı mutlu ederken bu anlar fanların hoşuna gitmedi. Çoğu izleyici Liam'ın bu hareketinin Millie'yi üzeceği konusunda hem fikir.

Bazı takipçiler sosyal medyadan "Bu üçlü öpücük benim zevkime göre biraz fazla uzundu... Seni izliyorum Liam" derken bazıları da "Bu şovu hemen şimdi bitir! diyerek tepki gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Başlayacağım bir yerden ama ne zaman...Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Başlayacağım bir yerden ama ne zaman...
Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sapık domuz tüketen toplumun fertleri normal onlara bizim TÜRKİYEDE ON YIL SONRA böyle ahlaksızlar kervanına katılma konusunda aday ülke

En Çok Okunan Haberler

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Korkunç olay! İki gündür haber alınamayan genç kız ölü bulundu

Korkunç olay! İki gündür haber alınamayan genç kız ölü bulundu

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Canlı yayında şoke eden olay!

Canlı yayında şoke eden olay!

Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.