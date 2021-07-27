Love Island fanlarını çıldırtan öpüşme!

İngiltere’nin en çok izlenen programlarından olan Love Island yarışmacıları gündemden düşmüyor. Kameralara rağmen cinsellik konusunda sınır tanımayan yarışmacılar yaptıklarıyla olay oluyor.

Love Island yarışmacıları son olarak üçlü öpüşmeyle programın fanlarını kızdırdı. Salma, Clarisse ve Liam'in öpüşmesi hayranları şoke etti.

Millie Court ve Liam Reardon'un yakın teması ve ilişkisi çoğu hayranı mutlu ederken bu anlar fanların hoşuna gitmedi. Çoğu izleyici Liam'ın bu hareketinin Millie'yi üzeceği konusunda hem fikir.

Bazı takipçiler sosyal medyadan "Bu üçlü öpücük benim zevkime göre biraz fazla uzundu... Seni izliyorum Liam" derken bazıları da "Bu şovu hemen şimdi bitir! diyerek tepki gösterdi.



