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Love Island yıldızı Malin Andersson otelin balkonunda üstsüz güneşlendi

25.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island ile tanınan TV yıldızı Malin Andersson, İspanya'ya yaptığı bir gezide, otelin balkonunda üstsüz dolaşırken, bikini izi kalmadan bronzlaştığından emin olmak için üzerini çıkarttı.

Love Island yıldızı Malin Andersson otelin balkonunda üstsüz güneşlendi

Vücudunu sergilemekten çekinmeyen Love Island yıldızı Malin Andersson, vücuduna güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.
29 yaşındaki Tv yıldızı, paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.

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Kızı Xaya'yı doğurduktan beş ay sonra balkonda üstsüz poz veren Mailin, tatilden önce yaptığı paylaşımda, "Bu tatili sabırsızlıkla bekliyorum. Xaya geldikten sonra inanılmaz yorucu oldu." demişti.

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29 yaşındaki İsveçli güzel Malin Andersson, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden, bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini ve yaraladığını söylemişti.

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