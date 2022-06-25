Love Island yıldızı Malin Andersson otelin balkonunda üstsüz güneşlendi

Vücudunu sergilemekten çekinmeyen Love Island yıldızı Malin Andersson, vücuduna güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.

29 yaşındaki Tv yıldızı, paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.

Kızı Xaya'yı doğurduktan beş ay sonra balkonda üstsüz poz veren Mailin, tatilden önce yaptığı paylaşımda, "Bu tatili sabırsızlıkla bekliyorum. Xaya geldikten sonra inanılmaz yorucu oldu." demişti.

29 yaşındaki İsveçli güzel Malin Andersson, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden, bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini ve yaraladığını söylemişti.



