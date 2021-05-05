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Love Island yıldızı Olivia Bowen tasarımlarını kendi tanıttı

05.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island programıyla tanınan Olivia Bowen, programdan sonra kendi tasarımlarını sattıpı bir mayo markası kurmuştu. Televizyon yıldızı yeni kreasyonunu kendisi tanıttı.

Love Island yıldızı Olivia Bowen tasarımlarını kendi tanıttı

Reality programı Love Island yıldızı Olivia Bowen, yeni mayo serisinin tanıtımını kendisi yaptı. Yeni mayo kreasyonunu hazırlarken sosyal medya detoksu yapan yıldız, Instagram hesabına hızlı bir giriş yaptı.

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Yeni kreasyonundan mayoların bir kısmını tanıtmak için objektif karşısına geçen güzel yıldız, verdiği pozların bazılarını sıcağı sıcağına Instagram hesabından paylaştı.

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Olivia Bowen, fotoğrafının altına şu notu ekledi: “Mayolar, bikiniler, kimonolar, örtüler ve çok daha fazlasını içeren en yeni havuz parçaları koleksiyonu tasarladık. Tatiller için mükemmel, biraz yaz güneşine ÇOK hazırım!”

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Televizyon yıldızının hayranları fotoğrafına beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island Instagram
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