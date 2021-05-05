Love Island yıldızı Olivia Bowen tasarımlarını kendi tanıttı

Reality programı Love Island yıldızı Olivia Bowen, yeni mayo serisinin tanıtımını kendisi yaptı. Yeni mayo kreasyonunu hazırlarken sosyal medya detoksu yapan yıldız, Instagram hesabına hızlı bir giriş yaptı.

Yeni kreasyonundan mayoların bir kısmını tanıtmak için objektif karşısına geçen güzel yıldız, verdiği pozların bazılarını sıcağı sıcağına Instagram hesabından paylaştı.

Olivia Bowen, fotoğrafının altına şu notu ekledi: “Mayolar, bikiniler, kimonolar, örtüler ve çok daha fazlasını içeren en yeni havuz parçaları koleksiyonu tasarladık. Tatiller için mükemmel, biraz yaz güneşine ÇOK hazırım!”

Televizyon yıldızının hayranları fotoğrafına beğeni yağdırdı.

