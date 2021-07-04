MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Lovecraft Country dizisi devam etmeyecek

Lovecraft Country dizisi devam etmeyecek

04.07.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HBO, Lovecraft Country dizisi için sürpriz bir karar vererek iptal etti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan dizi izleyici tarafından çok beğenilmiş ve çok izlenmişti.

Lovecraft Country dizisi devam etmeyecek

Lovecraft Country dizisinin HBO tarafından ikinci sezon için yenilenmediği doğrulandı. HBO, yaptığı açıklamada, "Lovecraft Country'nin ikinci sezonuyla ilerlemeyeceğiz. Yetenekli oyuncu kadrosu ve ekibin özverili sanatı için bu çığır açan diziyi hazırlayan Misha Green'e minnettarız. Hayranlarımıza da bu yolculukta bize katıldığı için teşekkür ederiz.” dedi.

LOVECRAFT COUNTRY HAKKINDA

Lovecraft Country, arkadaşı Letitia “Leti” Dandridge (Jurnee Smollett-Bell) ve amcası George (Courtney B. Vance)'la bir yolculuğa çıkmak için bir araya gelen 25 yaşındaki Atticus Black'i (Jonathan Majors) takip ediyor. 1950'lerde geçen hikayede Jim Crow, Amerika'daki kayıp babasını bulmaya çalışır. Ailesiyle hem beyaz Amerika'nın ırkçılığına, hem de ciltsiz kitaplardan fırlayan kötü niyetli ruhlara karşı hayatta kalmalı ve üstesinden gelmelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdıErkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdı
PARTNERÜnlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafıÜnlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı
Arka Sokaklar hayranlarını çok üzecek ayrılıkArka Sokaklar hayranlarını çok üzecek ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Bahçelievler'de akılalmaz hırsızlık: Pantolonun içine sakladı

Bahçelievler'de akılalmaz hırsızlık: Pantolonun içine sakladı

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.