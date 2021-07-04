Lovecraft Country dizisi devam etmeyecek

Lovecraft Country dizisinin HBO tarafından ikinci sezon için yenilenmediği doğrulandı. HBO, yaptığı açıklamada, "Lovecraft Country'nin ikinci sezonuyla ilerlemeyeceğiz. Yetenekli oyuncu kadrosu ve ekibin özverili sanatı için bu çığır açan diziyi hazırlayan Misha Green'e minnettarız. Hayranlarımıza da bu yolculukta bize katıldığı için teşekkür ederiz.” dedi.

LOVECRAFT COUNTRY HAKKINDA

Lovecraft Country, arkadaşı Letitia “Leti” Dandridge (Jurnee Smollett-Bell) ve amcası George (Courtney B. Vance)'la bir yolculuğa çıkmak için bir araya gelen 25 yaşındaki Atticus Black'i (Jonathan Majors) takip ediyor. 1950'lerde geçen hikayede Jim Crow, Amerika'daki kayıp babasını bulmaya çalışır. Ailesiyle hem beyaz Amerika'nın ırkçılığına, hem de ciltsiz kitaplardan fırlayan kötü niyetli ruhlara karşı hayatta kalmalı ve üstesinden gelmelidir.

