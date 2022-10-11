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Lügat eş anlamlısı nedir? Lügat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve Arap toplumları arasında yaşanan farklı alanlardaki etkileşimler dillerine de temas etmiştir. Bir toplumun dili, o toplumun kültürünü yansıtır. Türk toplumu ve Arap toplumu arasındaki kültürel etkileşim birbirlerinden kelime almalarına veya vermelerine yol açmıştır. Lügat kelimesi dilimize giren Arapça kökenli kelimelerdendir. Peki, lügat kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Lügat eş anlamlısı nedir? Lügat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk ve Arap toplumlarının arasındaki kültürel etkileşimlerin yanında Türklerin birçoğunun dini görüşü ve inandıkları kutsal kitaplarının Arapça olması, bu dile karşı ilgiyi büyük ölçüde etkilemiştir. Türkçe ve Arapça arasındaki bu etkileşimler tarih boyunca kelime ödünçlemesi yaşamalarına yol açmıştır. Arapça “luġāt” sözcüğünden dilimize alıntı olan lügat kelimesi, zamanla Türk diline yerleşmiş ve Türkçenin kelime haznesine katılmıştır.

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Lügat eş anlamlısı nedir?

Aynı anlama gelen veya çok benzer anlamlar taşıyan kelimeler "eş anlamlı, anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim" gibi kavramlarla adlandırılır. Aralarında eş anlamlılık ilişkisi bulunan kelimeler, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ancak bu kelimeler tam anlamıyla bir anlam aynılığı karşılamayabilirler. Anlam bilimciler tarafından tartışılagelen bu sorunun sebebi de bu durumdan dolayıdır. Bu yüzden anlamdaşlık kavramının tanımında "çok benzer anlamlar taşıma" özelliğine değinilir.

Lügat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Sözlük
  • Kelime

Lügatin eş anlamlısı olan bu kelimeler kullanım yerine göre büyük ölçüde lügat kelimesinin anlamını karşılar. Bu anlam karşılığını kavrayabilmek adına lügat kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin anlamlarını inceleyebiliriz. Sözlük "bir dilin barındırdığı kelimeleri ve deyimleri alfabetik sıraya dayandırarak açıklayan, tanımlayan ve diğer dillerdeki karşılığını veren eserler"e verilen addır. Lügatin eş anlamlısı olan "kelime" ise anlamlı ses veya ses birliğine verilen addır.

Aralarında anlamdaşlık ilişkisi bulunan kelimelerden genellikle biri Türkçe kökenlidir. Lügatin kökeni Arap dili olmasına rağmen eş anlamlısı olan "sözlük" kelimesinin kökeni Türkiye Türkçesidir. "Kelime" ise eş anlamlısı olan lügat gibi dilimize Arapçadan alıntıdır.

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Lügatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lügatin eş anlamlısı kelimelerin cümle içinde lügatla paylaştıkları anlam ortaklığını daha kavranabilir hâle getirmek için örnek cümleler incelenebilir:

  • Öğretmenimiz derslerine sözlükle gelmemizi istedi.
  • Tüm kelimelerin anlamlarını teker teker yazarak metni çevirdi.
  • Şiir tahlilleri yaptıkları derslerde tek sözlük götüren oydu.
  • Türkçe kelimelerin anlamsal çeşitliliği oldukça zengindir.
  • Kullandığı sözlük Türkçeyi daha kolay ve pratik anlamasını sağladı.
  • Osmanlıca dersi için aldığı sözlük o kadar kalındı ki taşımakta zorlanıyordu.
  • Türkçede kelimeler sürekli olarak değişiklik göstermesinin nedeni kelimelerin kullanılış biçimidir.
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