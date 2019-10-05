Lüks araçla drfit yapan arkadaşlara rekor ceza!

Edinilen bilgilere göre Erzurum’da lüks araçla 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada “drift” yapan kişiler MOBESE kameralarına yakalandı. Polis ekipleri MOBESE görüntüleri üzerine lüks aracı incelemeye aldı. İnceleme sonucunda aracın dün öğlen saatlerinde bir okulun önünde daha “ drift” yaptığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde aracın Naci A. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Naci A. aracın kendisinin olduğunun ama 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada “ drift” yapan kişinin yurt dışından gelen bir arkadaşı olduğunu ve dün okul önünde “ drift” yapan kişinin ise Erzurum’dan Muhammed K. isimli arkadaşı olduğunu söyledi.

'HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Mahkemeye sevk edilen Naci A., karakol çıkışında basın mensuplarının sorularına arkadaş kurbanı olduğunu ifade ederek “ Bu duruma cahillik diyelim pişmanım. Erzurum’a verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. “Drift”i ben yapmadım arkadaşım yaptı bundan sonrada hiçbir arkadaşıma aracımı vermeyeceğim” açıklamalarında bulundu.