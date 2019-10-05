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Lüks araçla drfit yapan arkadaşlara rekor ceza!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Erzurum’da lüks otomobille 3 ayrı noktada” drift” yapan iki arkadaşa 15 bin TL rekor ceza kesildi. Lüks aracın sahibi Naci A. polise verdiği ifade de “yurt dışından gelen arkadaşım yaptı dedi” ama 2 ayrı nokta da” drift” yapan kişinin kendisi olduğu ortaya çıktı.

Lüks araçla drfit yapan arkadaşlara rekor ceza!

Edinilen bilgilere göre Erzurum’da lüks araçla 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada “drift” yapan kişiler MOBESE kameralarına yakalandı. Polis ekipleri MOBESE görüntüleri üzerine lüks aracı incelemeye aldı. İnceleme sonucunda aracın dün öğlen saatlerinde bir okulun önünde daha “ drift” yaptığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde aracın Naci A. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Naci A. aracın kendisinin olduğunun ama 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada “ drift” yapan kişinin yurt dışından gelen bir arkadaşı olduğunu ve dün okul önünde “ drift” yapan kişinin ise Erzurum’dan Muhammed K. isimli arkadaşı olduğunu söyledi.

'HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Mahkemeye sevk edilen Naci A., karakol çıkışında basın mensuplarının sorularına arkadaş kurbanı olduğunu ifade ederek “ Bu duruma cahillik diyelim pişmanım. Erzurum’a verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. “Drift”i ben yapmadım arkadaşım yaptı bundan sonrada hiçbir arkadaşıma aracımı vermeyeceğim” açıklamalarında bulundu.

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REKOR CEZA!

Mahkemeye çıkarılan iki arkadaşın ifadelerinin gerçek olmadığı ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsüyle ortaya çıktı. Yenişehir Mahallesinde ve Çevre Yolunda “ drift” yapan kişinin Naci A.'nın yurt dışından gelen bir arkadaşının değil kendisinin olduğu kesinleşti. Bunun üzerine araç sahibi Naci Aydoğan’a trafik güvenliğini 2 ayrı noktada tehlikeye sokmaktan 10 bin 20 TL, okul önünde aynı araçla “drift” yapan sürücü Muhammed K.’ye ise tüm suçu üstlenmekten 5 bin 10 TL para cezası ve ehliyetine 60 gün süre ile el konulmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme Naci A.'nın ehliyetine el konulmasına karar verirken, Muhammed K.’ye yurt dışına çıkma yasağı ve her ayın 15’inde en yakın kolluk birimine giderek imza atması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum dirft ceza

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
şehir trafiğinde drift mi yapılır git özel pist kirala kurt köyde var
şimdi devlet sana dirif yaptırıyor ...iyi oldu aslanım...
luks arac mi? 2000 model bmw luks mu oluyor
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