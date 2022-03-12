Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Vladimir Putin'in "gizli sevgilisi"nin, İsviçre’de bir dağ evinde lüks bir hayat yaşadığını iddia etti. Bölgenin yerlilerine ise bulunduğu yeri gizlemeleri emredildi.

Olimpik altın madalyalı jimnastikçi Alina Kabaeva'nın, Rusya Ukrayna'yı işgal ederken kendisi ve Putin'in küçük çocukları ile Lugano yakınlarındaki “çok özel ve çok güvenli” bir dağ evine gittiği bildirildi. İsviçreli bir kaynak " Pandemiden önce, sık sık Putin'in metresinin şehirde olduğuna dair dedikodular vardı. Burada güçlü bağlantıları olduğu biliniyor, ancak onları tanıyan herkes gizlilik yemini etti. Rusya yaptırımlar yüzünden dağılırken, burası Putin'in Alina ve çocuklarını göndermesi için mükemmel bir yer." dedi.

İDDİALAR YEDİ YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Putin'in Lugano ile olan bağlantılarına ilişkin iddialar ilk olarak yedi yıl önce, Şubat 2015'te yerel bir televizyon kanalının Kabeava'nın şehrin yakınlarındaki Sorengo'da özel bir doğum kliniğinde doğum yaptığını bildirdiği zaman su yüzüne çıkmıştı.

Zengin Rusların gözdesi olan gizli özel doğum hastanesi Clinic Sant'Anna'da iki oda ayırdıkları söylenmişti. Bir süit doğum için, ikincisi ise aile ve korumalar içindi. Kaynaklara göre, Putin de oradaydı. Tarihin en başarılı ritmik jimnastikçilerinden biri olan Kabaeva, bir kızı mı yoksa ikiz kızları mı olduğunu hiçbir zaman doğrulamadı ve Putin'in ilk karısından boşandıktan sonra gizli bir törenle evlendiklerine dair iddialara hiç değinmedi.

KREMLİN'DEN HERHANGİ BİR SORGULAMA YOK

Kremlin, Putin'in özel hayatıyla ilgili herhangi bir sorgulama yaptığına dair söylentileri yalanladı. Lugano Gölü'nün yukarısında, kocaman havuzlu modernist dört katlı villalar dağlara gömülüdür. Sahipleri doğrudan çatıya çıkarlar ve özel asansörlerle alt kata inerler. Bu da bu konutları meraklı gözlerden uzak durmak isteyen insanlar için mükemmel yerler haline getiriyor. Alina Kabaeva ve Putin'in gizli çocukları için, ideal bir kaçış noktası olduğu aşikar.



