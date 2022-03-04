Putin’in yasak aşkından olan kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyada tepkilerin odağında: Şeytanın kızı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000’li yılların başında Rus basınında yer alan haberlere göre ilişki yaşıyordu. Özel yaşantısını gizli tutmayı tercih eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuklarını kamuoyunda gizliyordu. Putin'in bilinen 28 Nisan 1985'te doğan Mariya Putina ve 31 Ağustos 1986'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızı var. Yalnız Rus liderinin, 2000'lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh'ten olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh isminde bir kızının varlığından daha söz ediliyor. Svetlana Krivonogikh'ten olduğu iddia edilen kızı Luiza Krivonogikh, sosyal medyanın gündemine oturdu.

“ŞEYTANIN KIZI” OLARAK SESLENİYORLAR

Putin’in Ukrayna’nın işgaline yönelik olarak hareket emri vermesi üzerine sosyal medya bir anda alevlendi. Rusların Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı, Luiza'nın paylaşımlarına kötü yorumlar yapmaya başladı. St. Petersburg'da öğrenci olan 18 yaşındaki Luiza'ya "Şeytanın kızı" lakabıyla anılmaya başlandı.

PUTİN’E BENZERLİĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medya kullanıcıları Putin’in resmi olarak kızı olduğunu söylenmeyen Luiza Krivonogikh’in Rus liderine olan benzerliğine göndermede bulundu. Luiza, şu anda büyük bir Rus bankasının yarı sahibi olan 45 yaşındaki multimilyoner Svetlana Krivonogikh’in kızı olarak biliniyor. Monako’da 3,1 milyon sterlinlik lüks bir mülkün sahibi olan Svetlana, kızının babasının Rusya Devlet Başkanı olduğuna dair yaygın söylentileri yorumsuz bırakıyor. Özellikle sosyal medyada Luiza’nın fotoğraflarını Ukryayna bayrağı ve bayrağı anımsatan emojiler bırakılıyor.

DİLLERE DESTAN AŞK HİKAYELERİ

Rus basınında çıkan haberlere göre o dönemde Lyudmila Putina ile evli olan Vladimir Putin ve Svetlana Krivonogikh'in ilişkileri 90'lı yılların sonunda başladı. O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) başındaki isimdi. İkilinin ilişkilerine dair pek bir bilgi bulunmasa da ilerleyen yıllarda Stetlena’nın bir milyonere dönüşmesi dikkatleri çekti. Krivonogikh; Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle merak uyandırıyor. Ancak Kremlin iddiaları reddederken, Putin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.



