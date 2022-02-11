Lüks hayatına "Bu dünyada adalet olduğuna inanmıyorum" yorumu geldi! Selin Ciğerci kızdı

Kendi kozmetik markasını kuran ve geçtiğimiz yıl 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer alan Selin Ciğerci lüks yaşantısıyla gündem oluyor. Ciğerci'nin son olarak 3 karat özel yapım yüzüğü dikkat çekti.

700 bin dolar olduğu söylenen yüzükle ilgili haberler çıkınca bir takipçi Ciğerci için "Bu dünyada adalet olduğuna inanmıyorum. Gece gündüz çalışıp evine ekmek götüren insanların aldığı para bir de böyle çalışmadan lüks içinde yaşayanlar... Adalet mi bu?" yorumunda bulundu.

Selin Ciğerci bu yoruma kızdı ve şu yanıtı verdi: Vallahi evde bir ağaç var benim para ağacı topluyorum her gün ne çalışması ne işi gücü... Sen bir girsene aşkım en çok satan kozmetik ürünleri hangi marka bir baksana gülüm.



