Lüks yatının fiyatı dudak uçuklatmıştı! Ebru Yaşar'ın yüzen sarayından ilk pozlar

Havadan Sudan, Cumartesi, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkılarıyla hafızalara kazınan Ebru Yaşar sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde lüks yatı ile gündem olan Yaşar son pozlarıyla dikkat çekti.

2015 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Necat Gülseven ile aldıkları ultra lüks yattan paylaşım yapan Ebru Yaşar'a beğeni ve yorum yağdı.

46 yaşındaki ünlü ismin yatı tam 600 metrekare. 500 milyon lira değerinde olan yat 4 katlı.

Yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor. Ünlü ismin takipçileri yat pozlarına "Yılların eskitemediği kadın", "Çok güzelsiniz", "İşte meşhur yat" , "Kraliçe" yorumlarında bulundu.

Instagram hesabını aktif kullanan Ebru Yaşar'ın 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



