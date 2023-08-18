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  4. Lüks yatının fiyatı dudak uçuklatmıştı! Ebru Yaşar'ın yüzen sarayından ilk pozlar

Lüks yatının fiyatı dudak uçuklatmıştı! Ebru Yaşar'ın yüzen sarayından ilk pozlar

18.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar çıkardığı şarkılar ile sık sık gündem oluyor. Güçlü sesiyle dikkat çeken Yaşar geçtiğimiz günlerde lüks yatıyla çok konuşulmuştu. 500 milyon TL'lik yatıyla mavi tura çıkan ünlü isim pozlarıyla beğeni topladı.

Havadan Sudan, Cumartesi, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkılarıyla hafızalara kazınan Ebru Yaşar sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde lüks yatı ile gündem olan Yaşar son pozlarıyla dikkat çekti.

ebru yaşar ın lüks yatından ilk pozlar

2015 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Necat Gülseven ile aldıkları ultra lüks yattan paylaşım yapan Ebru Yaşar'a beğeni ve yorum yağdı.

ebru yaşar lüks yatında poz verdi

46 yaşındaki ünlü ismin yatı tam 600 metrekare. 500 milyon lira değerinde olan yat 4 katlı.

ebru yaşar poz

Yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor. Ünlü ismin takipçileri yat pozlarına "Yılların eskitemediği kadın", "Çok güzelsiniz", "İşte meşhur yat" , "Kraliçe" yorumlarında bulundu.

ebru yaşar dekolteli poz verdi

Instagram hesabını aktif kullanan Ebru Yaşar'ın 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

ebru yaşar

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