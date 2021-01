Lupin'in yeni bölümleriyle ilgili senaristten açıklama

Netflix’in Fransa yapımı yeni dizisi Lupin, 8 Ocak’ta izleyici ile buluştu. Intouchables, Jurassic World, X-Men: Days of Future Past gibi filmlerle tanınan Omar Sy‘ın başrolünü üstlendiği dizi, intikam planını hayata geçirmek için Fransa edebiyatının en popüler karakterlerinden Arsène Lupin‘den ilham alan, Assane Diop adlı Fransız bir hırsıza odaklanıyor.

İlk bölümünü The Transporter, The Incredible Hulk, Now You See Me gibi filmlerle tanınan Louis Leterrier‘in yönettiği dizide Assane Diop, yıllar önce yanlış yere suçlandıktan sonra hayatını kaybeden babası için adalet arıyor, bunu yaparken de Arsène Lupin’den ilham alıyor. Paris’i mesken tutan bir soygun hikâyesi anlatan dizi, yayınlanan ilk beş bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.

LUPİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lupin dizisinin yaratıcısı Goerge Kay, dizinin bu yıl içinde yayınlanması beklenen yeni bölümleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kay, sonraki beş bölümde Assane ile ilgili merak edilenlerin giderileceğini dile getirdi. Nasıl hırsız ve kılık değiştirme ustası olduğu soruları cevabını bulacak. “Şu an mesela 15 ve 40 yaşları arasında onun neler yaşadığını bilmiyoruz. Bu yüzden geriye dönük olarak bu büyük arka plan hikâyesi öğreneceğiz.”