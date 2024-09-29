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M2 SSD seçimi nasıl yapılır? M2 SSD yerine NVMe takılır mı?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
29.09.2024 12:58
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M2 SSD, bilgisayar depolama birimlerinden biridir. M2 SSD, direkt olarak anakarta takılır. Dosyaların daha hızlı okunması ve bilgisayarın daha hızlı çalışması için oldukça iyi bir seçenek olan bu depolama aracının seçimi yapılırken de dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Doğru M2 SSD seçimi yapılarak ise sorunsuz bir şekilde kullanım sağlamak mümkün olacaktır.

M2 SSD seçimi nasıl yapılır? M2 SSD yerine NVMe takılır mı?

İçindekiler

  • Kaç çeşit M2 SSD var?
  • M2 SSD seçimi nasıl yapılır?
  • M.2 mi NVMe mi?
  • M2 SSD yerine NVMe takılır mı?

M2 SSD seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. İlk olarak SSD bağlantı tipine bakılmalıdır. Cihazın uyumluluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Depolama kapasitesi, okuma ve yazma hızı gibi pek çok unsura dikkat edilerek seçim yapılmalıdır.

Kaç çeşit M2 SSD var?

M2 SSD'ler SATA ve NVMe olarak 2 çeşide ayrılır. Her iki tür de M2 form faktöründe olmasına rağmen performansları ve veri transfer hızları farklıdır.

  • M2 SATA SSD: Geleneksel SATA bağlantı standardını kullanan bu SSD’ler, hız olarak 2.5 inç SATA SSD’lere benzer. SATA tabanlı M.2 SSD’ler genellikle 500-600 MB/s civarında veri okuma ve yazma hızlarına sahiptir. Daha eski cihazlar ve anakartlar için uyumludur ancak NVMe SSD’lere kıyasla daha yavaş çalışır.
  • M2 NVMe SSD: NVMe (Non-Volatile Memory Express) teknolojisini kullanan bu SSD’ler PCIe bağlantısı üzerinden veri aktarır. Çok daha yüksek okuma yazma hızlarına sahip olup, genellikle 2000 MB/s ile 7000 MB/s arasında performans sunar. NVMe SSD’ler modern bilgisayarlarda yüksek hızlı veri transferi ve hızlı tepki süreleri gerektiren uygulamalar için idealdir.

Bu iki tür dışında, M2 SSD’ler farklı PCIe şerit sayılarıyla da (x2, x4 gibi) farklı hız ve performans seviyeleri sunabilir. Ayrıca farklı boyutlarda olabilirler.

M2 SSD seçimi nasıl yapılır?

M2 SSD seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:

  • Bağlantı arayüzü
  • Kapasite
  • Okuma yazma hızları
  • Marka ve güvenilirlik
  • Soğutma çözümleri
  • Fiyat

Bu kriterler M2 SSD seçimi yapılırken göz önüne alınmalıdır. İhtiyaçlara ve sisteme en uygun M2 SSD seçimi bu şekilde doğru yapılabilir.

M.2 mi NVMe mi?

M.2 ile NVMe arasında seçim yapılırken ilk olarak aradaki fark bilinmelidir. M2 SSD'lerin fiziksel form faktörünü ifade ederken NVMe ise bu SSD'lerin veri iletiminde kullanılan bir protokoldür. M2 form faktöründeki bir SSD, hem SATA hem de NVMe arayüzlerini destekleyebilir ancak NVMe, PCIe üzerinden daha yüksek hızlarda veri transferi sağlayarak performansı artırır. Yani, M2 bir yapıyken, NVMe bu yapıda daha hızlı veri iletimi sunan bir standarttır.

M2 SSD yerine NVMe takılır mı?

M2 SSD slotuna NVMe SSD takılabilir. Ancak takılacak olan slotun NVMe'yi desteklemesi gerekir. M2, sadece form faktörüdür; NVMe ise protokoldür. Eğer anakartta NVMe desteği varsa, M.2 slotuna NVMe SSD takarak daha yüksek hızlarda veri transferi elde edilebilir. Ancak eğer slot sadece SATA M2 SSD'leri destekliyorsa, NVMe SSD takmak mümkün değildir.

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Anahtar Kelimeler:
SSD
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