M2 SSD seçimi nasıl yapılır? M2 SSD yerine NVMe takılır mı?

M2 SSD seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. İlk olarak SSD bağlantı tipine bakılmalıdır. Cihazın uyumluluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Depolama kapasitesi, okuma ve yazma hızı gibi pek çok unsura dikkat edilerek seçim yapılmalıdır.
M2 SSD'ler SATA ve NVMe olarak 2 çeşide ayrılır. Her iki tür de M2 form faktöründe olmasına rağmen performansları ve veri transfer hızları farklıdır.
Bu iki tür dışında, M2 SSD’ler farklı PCIe şerit sayılarıyla da (x2, x4 gibi) farklı hız ve performans seviyeleri sunabilir. Ayrıca farklı boyutlarda olabilirler.
M2 SSD seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:
Bu kriterler M2 SSD seçimi yapılırken göz önüne alınmalıdır. İhtiyaçlara ve sisteme en uygun M2 SSD seçimi bu şekilde doğru yapılabilir.
M.2 ile NVMe arasında seçim yapılırken ilk olarak aradaki fark bilinmelidir. M2 SSD'lerin fiziksel form faktörünü ifade ederken NVMe ise bu SSD'lerin veri iletiminde kullanılan bir protokoldür. M2 form faktöründeki bir SSD, hem SATA hem de NVMe arayüzlerini destekleyebilir ancak NVMe, PCIe üzerinden daha yüksek hızlarda veri transferi sağlayarak performansı artırır. Yani, M2 bir yapıyken, NVMe bu yapıda daha hızlı veri iletimi sunan bir standarttır.
M2 SSD slotuna NVMe SSD takılabilir. Ancak takılacak olan slotun NVMe'yi desteklemesi gerekir. M2, sadece form faktörüdür; NVMe ise protokoldür. Eğer anakartta NVMe desteği varsa, M.2 slotuna NVMe SSD takarak daha yüksek hızlarda veri transferi elde edilebilir. Ancak eğer slot sadece SATA M2 SSD'leri destekliyorsa, NVMe SSD takmak mümkün değildir.