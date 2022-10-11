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Maaş eş anlamlısı nedir? Maaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar arasında yaşanan etkileşimler, dönemin şartları ve o dili konuşan halkın yaşayış biçiminin de etkisiyle diller de birbirlerinden etkilenmişlerdir. Tarihsel süreç içerisinde gelişen faktörlerin etkisiyle birçok dil gibi Türkçede yabancı kökenli kelimeleri haznesine katmıştır. Maaş kelimesi de Arapçadan dilimize alıntı kelimelerdendir. Peki, maaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Maaş eş anlamlısı nedir? Maaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diller konuşuldukları toplumların birçok özelliğini yansıtır. Bu nedenle dil, toplumun ihtiyaçlarına göre ve toplumun dili kullanım şekline göre sürekli bir değişim içindedir. Diller arasındaki etkileşimleri de etkileyen toplumlar arasındaki temas, özellikle kültürel açıdan birbirlerine yakın toplumlarda daha belirgindir. Türk ve Arap toplumları arasında uzun yıllarca gözlemlenen bu etkileşimlerin sebebini aralarında olan kültürel benzerliğe bağlayabiliriz. Bu etkileşimlerin getirisiyle Türkçeye giren Arapça kökenli kelimelerin sayısı epey fazladır ve maaş da bu kelimelerde sadece biridir.

Türklerin büyük bir kısmının dini inancı, ibadet dilinin ve kutsal kitaplarının Arapça olması ve medreselerde verilen eğitimin de Arapça olmasıyla bu dile olan ilgi artmıştır. Bu sebepler ve iki toplum arasında yaşanan etkileşimler sayesinde Türkçenin söz varlığında Arapçanın yeri oldukça geniştir. Maaş, Arapça “ˁyş” kökünden gelen “maˁāş” sözcüğünden Türkçeye giren kelimelerden birisidir. Bu kelime Arapçada "yaşam, geçinme, geçim, birine geçinmesi için ödenen para" anlamına gelir. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir.

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Maaş eş anlamlısı nedir?

Türkçede eş anlamlı kelimeler birbirlerinin anlamlarına gelir veya benzer anlamlar taşırlar. Bu anlam aynılığı veya anlam ortaklığından dolayı aralarında eş anlamlılık ilişkisi bulunan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerlerini tutabilirler.

Maaş kelimesi "birine bir görevin yerine getirildiğinde veya geçimi için her ay ödenen para" anlamında kullanılır. Maaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de büyük ölçüde bu anlamı taşır. Cümle içinde maaş kelimesi yerine kullanılabilir. Maaş kelimesinin eş anlamı "aylık" kelimesidir.

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Maaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maaşın eş anlamlısı olan aylık kelimesi de cümle içinde maaşın tam anlamını taşır diyebiliriz. Bu anlam aynılığını cümle içinde inceleyebiliriz:

  • İlk aylığımla onlara tatlı aldım.
  • Bugün dedem aylığını almaya gitmek için beni de çağırdı.
  • Tüm aylığını bir günde alışverişe çıkarak harcamıştı.
  • Aylığından çok az harcar, birikim yapardı.
  • Anneannem aylığını ne zaman alacağını her zaman unutuyordu.
  • Bu ay yaptığım harcamalarıma aylığım yetmedi.
  • Aylığına zam yapılacağını öğrenince çok mutlu oldu.
  • Aylığının bir kısmıyla altın alıp saklardı.
  • Kiraya ve faturalara gelen zamlar yüzünden aylığı ucu ucuna yetiyordu artık.
  • Emekli aylığı alabilmek için başvuru yapmıştı, hâlâ sonuçlanmasını bekliyor.
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