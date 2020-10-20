MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mabel Matiz açıklama yaptı: Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım!

Mabel Matiz açıklama yaptı: Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım!

20.10.2020 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mabel Matiz açıklama yaptı: Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım!

Kayaköy ve Patara'da çekilen 'Toy' isimli şarkısının klip çekimlerinde dansçıların 55 saat aç kalarak, insan dışı koşullarda çalıştırıldıklarını açıklamasının ardından Mabel Matiz açıklama yaptı ve "Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım" dedi.

Geçtiğimiz hafta Youtube'da ‘Toy’ isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz’in klibinde rol alan dans ekibi sosyal medyadan isyan etti. Patara ve Kayaköy'de çekilen klibilin çekimleri 55 saat sürdü.

Klip çekimleri boyunca aç ve susuz kalan ekip sosyal medyadan şu açıklamaları yapmıştı:

Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi.

Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!

mabel matiz toy klibi

MABEL MATİZ İDDİALARA YANIT VERDİ

Ünlü şarkıcı dans ekibinin açıklama yapmasının ardından basın toplantısı düzenledi, açıklamasında "Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır." dedi.

Klibin çekimlerinin sıkıntılı geçtiğini kabul eden Mabel Matiz şu açıklamayı yaptı:

Biliyorsunuz, iki gün önce yeni şarkım Toy, video klibiyle beraber yayınlandı. Sizlerden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sağ olun. Emeği geçen herkes tekrar sağ olsun. Şarkı da klip de, artık kendi özgür yollarındalar.

mabel matiz toy klibi

‘Toy’ klibimizin çekimleri dertli geçti, şarkının adını hatırlatan cinsten zorluklarla hem de. Hayat yolunda bazen, önceden asla kestiremeyeceğimiz, zorlayıcı anlar zamanlar olabiliyor. Bilirsiniz.

Ne kadar profesyonel olursak olalım, yolumuza çıkan sıkıntılardan geçmek durumunda kalabiliyoruz. Bunca senenin sonunda benim halen görüp deneyimlediğim şey bu.

Çöl ve deniz bir arada... Patara nerede, nasıl gidilir? Patara hangi şehirde?Çöl ve deniz bir arada... Patara nerede, nasıl gidilir? Patara hangi şehirde?

Söz konusu birkaç günlük çekimde bütün ekip olarak benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik.

Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon ve yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak, çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık.

mabel matiz toy klibi

Bu sebeple söz konusu firmayla iş akdimizin sona erdirildiğini biliyorum. Bu sırada yaşanan sıkıntıların bazısını ben kendim de yaşayıp bunlara şahit olurken, bazı detaylara ise sonradan, ekibim aracılığıyla vakıf oldum.

Aynı gün klibin ruhuna ve iklimine bütün enerjileriyle yön veren 22 performans sanatçısı arkadaşımın da, diğer herkes gibi büyük sıkıntılar yaşadığı bilgisine ve bunun detaylarına sonradan üzülerek vakıf oldum. Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin inisiyatif almasını istedim ve sağladım.

Aradan geçen 3 ay zarfında performans sanatçısı arkadaşlarımla benim herhangi bir iletişimim olmadı. Konuyla ilgili diğer detayları ben de lansman günü sosyal medyadan takip ettim.

Mağduriyetlerini haklılıkla dile getiren sanatçı arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu buradan paylaşmak isterim.

mabel matiz toy klibi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sık sık göğüslerini yaptırıyor! İçini döktüSık sık göğüslerini yaptırıyor! İçini döktü
İyi Günde Kötü Günde dizisinin yayın tarihi kesinleşti!İyi Günde Kötü Günde dizisinin yayın tarihi kesinleşti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü

Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü

Türkiye genelinde internet kesintisi

Türkiye genelinde internet kesintisi

'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi

'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!

Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Diğer Haberler

Ezgi Mola'dan Mustafa Aksakallı'ya: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Aşka geldi! 'Öpücüklere boğ deni'

Hakan Taşıyan'dan üzen haber! Son hali şoke etti

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Chloe Ferry estetikleriyle yine gündemde... 'Bazen Kim Kardashian gibi...'

Sık sık göğüslerini yaptırıyor! İçini döktü

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel babaları için takipçilerinden yardım istedi!

Koronavirüs şoku! Böyle yardım istediler

Seda Sayan estetik sonrası paylaştı

Seda Sayan estetik sonrası paylaştı

Hailey Baldwin'den Justin Bieber dövmesi

Herkes orasına baktı! Gündem oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.