Mabel Matiz açıklama yaptı: Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım!

Ünlü şarkıcı dans ekibinin açıklama yapmasının ardından basın toplantısı düzenledi, açıklamasında "Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır." dedi.

Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!

Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi.

Klip çekimleri boyunca aç ve susuz kalan ekip sosyal medyadan şu açıklamaları yapmıştı:

Geçtiğimiz hafta Youtube'da ‘Toy’ isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz’in klibinde rol alan dans ekibi sosyal medyadan isyan etti. Patara ve Kayaköy'de çekilen klibilin çekimleri 55 saat sürdü.

Klibin çekimlerinin sıkıntılı geçtiğini kabul eden Mabel Matiz şu açıklamayı yaptı:

Biliyorsunuz, iki gün önce yeni şarkım Toy, video klibiyle beraber yayınlandı. Sizlerden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sağ olun. Emeği geçen herkes tekrar sağ olsun. Şarkı da klip de, artık kendi özgür yollarındalar.

‘Toy’ klibimizin çekimleri dertli geçti, şarkının adını hatırlatan cinsten zorluklarla hem de. Hayat yolunda bazen, önceden asla kestiremeyeceğimiz, zorlayıcı anlar zamanlar olabiliyor. Bilirsiniz.

Ne kadar profesyonel olursak olalım, yolumuza çıkan sıkıntılardan geçmek durumunda kalabiliyoruz. Bunca senenin sonunda benim halen görüp deneyimlediğim şey bu.

Söz konusu birkaç günlük çekimde bütün ekip olarak benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik.

Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon ve yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak, çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık.