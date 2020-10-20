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Çöl ve deniz bir arada... Patara nerede, nasıl gidilir? Patara hangi şehirde?

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılını Patara yılı olarak ilan etmişti. Son günlerde Patara merak edilmeye başlandı. Sanatçıların video kliplerine konu olan Patara nerede? Peki Patara hangi şehirde? Patara'ya nasıl gidilir?

Çöl ve deniz bir arada... Patara nerede, nasıl gidilir? Patara hangi şehirde?

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizmde tarihi ve kültürel değerleri korumak için 2018 yılından bu yana Türkiye'nin önemli turistik yerlerine dikkat çekmeye başladı. Bu amaçla yapılan çalışmalarda 2020 yılı Patara yılı ilan edildi. Peki Patara hangi şehirde?

PATARA NEREDE?

Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi olan Patara, Antalya'nın Fethiye ve Kaş ilçesinin arasında kalan Gelemiş köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Patara gizli kalmış tüm güzel detaylar keşfedilmek üzere ziyaretçilerini bekliyor.

patara hangi şehirde

PATARA'DA PLAJ VE ÇÖL BİR ARADA

Antalya'nın Kaş ve Fethiye ilçeleri arasında kalan Patara plajının hemen yanında kum tepeleri de bulunuyor. Adını burada bulunan Patara Antik kentinden alan Patara'daki kum tepeleri birçok filmde yer alarak, çöl sahnelerine ev sahipliği yapmış.


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