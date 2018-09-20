Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasına takipsizlik

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' adlı klibinde FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılıktan karar çıktı.

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçen günlerde 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.



