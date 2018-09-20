MAGAZİN

Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasına takipsizlik

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' adlı klibinde FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada karar verildi

Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasına takipsizlik

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' adlı klibinde FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılıktan karar çıktı.

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçen günlerde 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.


PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildiHande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi
Ali Sunal’ın erken kutlaması Ali Sunal’ın erken kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mabel matiz Mabel Matiz fetö

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünyanın gelmiş geçmiş en saçma davası da kapandı
komediye bak yaa nasul bir soruşturma lan bu savcılar kafayı mnı yemiş ?
bu davayı açan sığır kim acaba?
Diğer Haberler
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi

Ali Sunal’ın erken kutlaması

Ali Sunal’ın erken kutlaması

Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu

Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu

Saadettin Saran paylaştı yorum yağdı!

Saadettin Saran paylaştı yorum yağdı!

Demet Evgar: Üç aydır telefon kullanmıyorum

Demet Evgar: Üç aydır telefon kullanmıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.