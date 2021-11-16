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Mabel Matiz kız arkadaşıyla görüntülendi: Çok utandım

16.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yakalandı. Mabel Matiz, kendisini çeken muhabirlere "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi. 36 yaşındaki başarılı şarkıcı, hayranlarını da yeni albümle müjdeledi.

Mabel Matiz kız arkadaşıyla görüntülendi: Çok utandım

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Kız arkadaşıyla Cihangir turu yaparken objektiflere takılan Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Snob Magazin’in haberine göre; Konserlerinin bittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

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"AŞKIN YOK EDİCİ, YIPRATICI TARAFLARI VAR"

Mabel Matiz, aşka dair düşüncelerini gazeteci Arif Hür'e şu sözlerle anlatmıştı:

"Aşk fazlasıyla kendi içimizde olup biten bir şey bence. Ünlemlerimize, arızalarımıza birilerini ortak edip duruyoruz. Aşk sadece var etmek, var olmak için olsa, ne ala olurdu. Ancak içinde aynı anda bütün halleri barındırabilen tuhaf bir şey. Yok edici, yıpratıcı tarafları da var elbette."


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Mabel Matiz
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