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Mabel Matiz paylaştı: Yıl 2005, Edirnekapı Öğrenci Yurdu...

16.09.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Mabel Matiz paylaştı: Yıl 2005, Edirnekapı Öğrenci Yurdu...

Mabel Matiz 2005 yılında öğrencilik zamanlarında konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu’nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Matiz, gönderisine, “Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…” notunu düştü.

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Ünlü şarkıcı, Duman grubuna ait “Kırmış Kalbini” şarkısının şu sözlerini de paylaşımına ekledi;

“Yolun ardına bakmadık

Yorulmadık

Bak hâlâ burdayız

Belki delirdik, de belirdik

Bak hâlâ burdayız

Biz neler içtik, neler yedik

Bak hâlâ burdayız

Sen hiç üzülme, hiç ağlama

Bak hâlâ burdayız…”
mb

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Mabel Matiz Instagram
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