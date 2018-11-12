Mabel Matiz'den Sıla'ya destek

Yaklaşık bin 500 yüz kişinin saatler öncesinden doldurduğu mekanda hayranlarını 'Fırtınadayım' ile selamlayan Mabel Matiz, yıldız desenli panço kıyafeti ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı arkadaşı Sıla'ya 'geçmiş olsun' diyen Mabel Matiz,"Siz siz olun şiddete asla sessiz kalmayın" dedi.

"800 YIL GEÇSE DE SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Programının bir bölümünü Atatürk'e ayıran şarkıcı, 'İzmir'in Kavakları' şarkısının ardından "Onu öyle çok özlüyoruz ki. Ona öylesine büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz ki. 15 dakika görebilmek için bir çok şeyden vazgeçebilirdim. Ölümünün sekseninci yıl dönümünde Ulu Önder'imizi her şeyden öte hasretle anıyorum. 80 değil 800 yıl geçse de evlatların seni asla unutmayacak" diyerek salonda duygusal bir rüzgar estirdi.

Bu sözler büyük alkış alırken, Mabel Matiz'in gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

