Maç esnasında görevlinin ensesindeki benden kanser olduğunu anladı! Hayatını kurtardı

Vancouver Canucks ile Seattle Kraken arasında oynanan maçı tribünde izleyen Nadia Popovici, Brian Hamilton isimli personelin ensesinde bir ben olduğunu fark etti. Biçimi, şekli ve renginden dolayı benin kanser semptomlarından biri olabileceğini düşünen Popovici, personelin dikkatini çekmeyi başararak durumu bildirdi. Popovici’nin dikkati ve tıbbi bilgisi sayesinde Hamilton isimli adam erken tanı ve teşhisle kanser hastalığını atlattı.

MESAJLA DURUMU ANLATTI

Hamilton’un ensesindeki benin dikkatini çekmesinden sonra telefonunun notlar bölümü açan Popovici, “Ensendeki ben muhtemelen kanser olduğunun bir işareti. Doktora görünmelisin!” yazdı. Seyirciyle sahayı ayıran cam bölümden görevliye yazıyı gösteren Popvici, “Ben, doktor ve kanser” kelimelerinin dikkat çekmesi için kırmızı rengi seçti.

DURUMU GARİPSEDİ

Popovici birçok hastanenin onkoloji bölümünde gönüllü olarak uzun yıllar boyunca çalıştı. Çok sayıda tümör ve kanser belirtisi gördüğünü belirten kadın, Hamilton’un ensesindeki benin rengi ve kabarıklığından onu uyarması gerektiğini fark etti. Kadının gösterdiği yazıyı gördükten sonra duruma bir anlam veremeyen Hamilton, maçtan sonra eve gittiğinde eşine durumu anlattı.

Eşinin beni fark etmesi üzerine ise takım doktoruna gözükmeye karar verdi. Takım doktoru benin görünüşünden hoşlanmadığını dile getirerek tıbbi bir süreç başlattı. Ben alınıp test edildiğinde erken teşhis durumunda tedavi edilebilen tip 2 kara tümör olduğu fark edildi. Hamilton çok kısa sürede vücudundaki kanserden kurtulmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BULDU

Kanser hastalığından kurtulduktan sonra kendisine yardımcı olan kadını bulabilmek için Hamilton adeta seferber oldu. Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Hamilton taraftarlarına seslendi ve yardım istedi. İşte Hamilton’un yaptığı çağrı;

“Ben Brian 'Red' Hamilton. Vancouver Canucks'un ekipman sorumlularındanım. Çok özel birini bulmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yardımına ihtiyacım var. Aradığım kadın hayatımı değiştirdi. Bu yüzden kendisini bulup teşekkür etmek istiyorum! Sorun şu ki, kim olduğunu veya nerede yaşadığını bilmiyorum. Seattle Kraken'a karşı evimizde oynadığımız ilk maçta Canucks yedek kulübesinin arkasında oturduğunu biliyorum. 23 Ekim akşamında telefonuyla bana ilettiği, ben ve ailemin hayatını değiştiren o mesaj aklımdan asla çıkmayacak. İçgüdülerinde haklıydı ve ensemdeki bende gizli olan kara tümör, kendisinin ısrarı ve doktorlarımızın ilgisi sayesinde artık yok. Hepinizin bu konunun benimle ilgisi olmadığını bilmenizi istiyorum. Bu konu, bir şeyi fark edip üzerinde duran ve buz hokeyi karşılaşmasının yarattığı kargaşa esnasında bunu belirtmenin yolunu bulan inanılmaz bir insanla ilgili. Canucks yedek kulübesinde işimi yaparken tribünden dikkatimi çekmek için ne gerekiyorsa yaptı. Şu anda bu inanılmaz insanı arıyoruz ve bu kahramanı bulup samimi bir şekilde teşekkür edebilmem için bu iletiyi dostlarınızla ve ailenizle paylaşmanızı istiyorum”

Hamilton’un takımın hesabından attığı tweetin sonrasında Popovici kısa süre içinde bulundu. Kraken takımının kombinesini aldığından o gece Canucks ile Kraken arasında oynanacak maça gidecek olan Popovici, Hamilton ile karşılaştı. Hamilton görüşme sırasında, 'Gösterdiğin çaba ve ısrar, telefonun yazdığın mesaj sayesinde bugün buradayım. Sayende gidip kontrol girdim.' dedi. Popovici ise yaşananları ve görüşmeyi, 'Sağlıkçı olma yolculuğuma bu şekilde başladığıma inanamıyorum. Bu benim için paha biçilemez.' diyerek ifade etti. İkili buluşmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

JEST YAPTILAR

Canucks ve Kraken takımları, Popovici'nin tıp fakültesinde okumak için ihtiyacı olan 10 bin dolar (yaklaşık 139 bin TL) burs olarak kendisine vereceklerini açıkladı. Hamilton'ın benini fark ettiği gün oturduğu koltukta oturan genç kız ise çok duygulandı.



