MAÇ SONUCU: A Milli Takım'dan Ermenistan karşısında harika geri dönüş! Fitili Orkun Kökçü ateşledi, Kerem Aktürkoğlu bitirdi...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Maç öncesinde birçok saygısız hareketin yapıldığı Ay-Yıldızlı ekibimiz, karşılaşmada geriye düşmesine rağmen kazanan taraf oldu. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımızın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ermenistan'ın tek sayısı ise 10. dakikada Ozan Kabak'tan (kendi kalesine) geldi.

Bu skorun ardından A Milli Takımımız, D Grubu'na 3 puanla başladı. Ermenistan ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

A Milli Takımımız, D Grubu'nun ikinci maçında 28 Mart Salı günü 21.45'te Hırvatistan'ı konuk edecek. Ermenistan ise Galler deplasmanına çıkacak.

OZAN KABAK, KENDİ KALESİNE ATTI

Ermenistan, karşılaşmanın 10. dakikasında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta A Milli Takım'ın ceza sahası içine yerden ve sert şekilde yapılan ortayı Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi ancak genç futbolcunun vuruşu kendi ağlarıyla buluştu.

MERİH İYİ YÜKSELDİ, KALECİ KURTARDI

A Milli Takımımız, Ermenistan'ın golü sonrasında ataklarını sıklaştırdı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 27. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşu, kalecide kaldı.

CENGİZ ÜNDER'İN ŞUTU AZ FARKLA KAÇTI

Kırmızı - beyazlı ekibimiz, 28. dakikada bir kez daha etkili geldi. Ermenistan ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı soluna çekti ve kaleyi düşündü. Ünder'in şutu, az farkla yandan auta çıktı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN HARİKA GOL!

A Milli Takımımız, ardığı golü 35. dakikada buldu! Ermenistan kalesini abluka altına alan kırmızı - beyazlı ekibimizde Orkun Kökçü, rakip kaleye yaklaşık 25 metre mesafede topla buluştu. Yıldız futbolcunun köşeye sert vuruşu fileleri sarstı ve Ay-Yıldızlılarımız, skoru 1-1'e getirdi.

CENGİZ ÜNDER, KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Mücadelenin 53. dakikasında etkili geldik. Kaleci Mert Günok'un degajı sonrası savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, topla birlikte ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruş açısı daralan Ünder, savunmanın da gelmesiyle pozisyonunu kaybetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU, SİHRİNİ YAPTI

A Milli Takımımız, ikinci yarıda da oyunun hakimi oldu. Devrenin hemen başında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı ekibimizi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Enes Ünal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. Genç yıldız, golün ardından kendisiyle özdeşleşen 'Harry Potter' hareketini yaparak sevincini yaşadı.

KUNTZ'DAN ÇİFT FORVET TERCİHİ

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.

Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı.

Aday kadroya İlk kez davet edilen Umut Nayir, yedekler arasında forma şansı bekledi.

OZAN KABAK, DOĞUM GÜNÜNDE SAHAYA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.

MERT GÜNOK, 663 GÜN SONRA KALEYİ DEVRALDI

A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.

Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANDI

Milli takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü.

TÜRK TARAFTARLAR, TRİBÜNDE YER ALAMADI

Ermenistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada UEFA'nın talebi doğrultusunda Türk taraftarlar tribündeki yerlerini alamadı.

Ermeni taraftarlar ise 14 bin 400 kişilik stadı tamamen doldurdu.

