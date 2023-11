MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Danimarka'da adeta dağıldı! Nordsjaelland deplasmanında farklı mağlubiyet

Son dakika haberleri: Danimarka ekibi Nordsjaelland ile temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında kozlarını paylaştı. Oldukça soğuk bir havada oynanmasına rağmen futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta karşılaşmada şok bir skor yaşandı...

Right to Dream Park'ta oynanan müsabaka, Nordsjaelland'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Hey, 25. dakikada Svensson, 66. dakikada Rasmussen ile 55, 75 ve 84. dakikalarda Nygren kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı 44. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. yenilgisini alan Fenerbahçe, 9 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Son 4 maçta 3. kez kazanan Danimarka ekibi ise 10 puanla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ

Fenerbahçe kalesinde 14. dakikada büyük bir tehlike yaşandı. Diomande'nin ara pası sonrası topla buluşan Rasmussen'in şutunu kale önünde Dominik Livakovic kurtardı.

TOP AĞLARA GİTTİ: 1-0...

Nordsjaelland takımı, 21. dakikada bir korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu kale ağzında Hey tamamladı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 25: 2-0...

Ev sahibi Nordsjaelland, 25. dakikada 2-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta içeriye yapılan ortayı Svensson ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye yükseltti.

'BATSMAN' FARKI 1'E İNDİRDİ!

Fenerbahçe, aradığı golü 43. dakikada Michy Batshuayi ile buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski'nin pasıyla yay üzerinde meşin yuvarlağı kontrolüne alan Michy Batshuayi, tam köşeye yerden yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

SZYMANSKI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Sarı - lacivertliler, 44. dakikada eşitliği sağladı ancak gol, VAR'dan döndü. Ryan Kent'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Sebastian Szymanski tamamladı ve top ağlarla buluştu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE EKSİK YAKALANDI, 3-1 OLDU

Fenerbahçe savunması, 55. dakikada eksik yakalandı ve skor 3-1'e geldi. Nagalo'nun savunma arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Nygren, ceza sahasına kadar girdi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

BATSHUAYI'NİN GOLÜ DE VAR'DAN DÖNDÜ!

Kanarya, Nordsjaelland'in golünün hemen ardından 57. dakikada farkı 1'e indirdi ancak bu sayı da VAR'dan döndü. Savunma arasına atılan topla ceza sahasına giren Michy Batshuayi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş filelerle buluştu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında Belçikalı yıldızın ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi.

FARK 3'E ÇIKTI: 4-1...

Ev sahibi ekip yine hızlı gelerek Fenerbahçe savunmasını eksik yakaladı ve farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen hızlı atakta ceza sahasına yerden yapılan ortayı Rasmussen bitirdi ve skor 4-1'e geldi.

NYGREN ATTI, 5-1...

Karşılaşmanın 75. dakikasında atağa çıkan Fenerbahçe, savunma güvenliğini iyice elden bıraktı. Nordsjaelland takımı kaptığı topla hızlı hücuma çıktı ve Nygren, ceza yayı üzerinde çok rahat hareketlerle hareket ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve skor 5-1 oldu.

AĞIR SONUÇ: 6-1!

Müsabakanın 84. dakikasında sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yerden yapılan ortayı Nygren tamamladı ve skor 6-1'e geldi.

KARTAL'DAN 3'Ü ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmada, Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür'ü statü gereği, Ferdi Kadıoğlu'nu da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemezken, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekti.

Kartal, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle son maçlarda savunma tandeminde yer alan Jayden Oosterwolde'yi kendi bölgesinde oynatan Kartal, stoperde ise Yusuf Akçiçek-İsmail Yüksek ikilisine şans verdi. Fatih Karagümrük karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Osayi-Samuel ise, Danimarka deplasmanında 11'de değerlendirildi.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedek soyundu.

YUSUF AKÇİÇEK YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, Ludogorets karşılaşmasının ardından Nordsjaelland deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Savunmadaki sakatlıklar nedeniyle bu maçta da şans bulan 17 yaşındaki stoper, İsmail Yüksek'le birlikte savunma tandemini oluşturdu.

CENGİZ ÜNDER, 13 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 13 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 17 Eylül tarihinde oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında sakatlanarak beşinci dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Cengiz Ünder, 14 maç sonra ilk 11'e döndü.

Milli futbolcu, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında kadroda yer almazken; Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında oyuna sonradan dahil oldu.

Ünder; UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland ve Spartak Trnava maçlarında takımını yalnız bırakırken, Ludogorets'le iç sahada oynanan karşılaşmada 1 dakika, Bulgaristan'da oynanan mücadelede ise 14 dakika sahada kaldı.

KAR YAĞIŞI DURDU, SAHA TEMİZLENDİ

Danimarka Farum'da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam dururken, mücadelenin oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemini de maç öncesinde temizlendi.

Karşılaşma sırasında hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi bulurken, maç öncesinde saha sulandı.

TARAFTARLAR, FENERBAHÇE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Nordsjaelland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı.

10 bin 300 kapasiteli Right to Dream Park'ta kendilerine ayrılan yerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise rakip taraftarların olduğu bölümde maçı takip etti.

Nordsjaelland Kulübü yetkilileri, davetiyeler dışında satışa çıkarılan 8 bin biletin neredeyse yarısının Fenerbahçeli futbolseverler tarafından satın alındığını belirtti.

FENERBAHÇE, 23 KİŞİLİK KADROYU TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 21 kişiyle yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc maç kadrosuna alınmadı.

Statü gereği forma giyemeyen Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'un da yokluklarında teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu akademi oyuncularıyla takviye etti.

Sarı-lacivertli ekipte akademiden gelen oyunculardan Yusuf Akçiçek ilk 11'de sahaya çıkarken, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise kadroya dahil edilen isimler oldu.