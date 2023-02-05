MAÇ SONUCU: Galatasaray durdurulamıyor! Aslan, Trabzonspor'u geriden gelerek devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne oldu! Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı ve izleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılar galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 1. dakikada Maxi Gomez'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 12. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçında 2. kez yenilen Trabzonspor ise 38 puanla 6. basamakta yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.

HENÜZ 13. SANİYE: 1-0! MAXI GOMEZ...

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray, kendi yarı sahasında pas yapmaya başladı. Kaleci Fernando Muslera, ceza yayı üzerindeki Lucas Torreira'ya pasını aktardı. Uruguaylı futbolcu, Muslera'ya geri dönmek isterken pası kısa kaldı ve araya Abdülkadir Ömür girdi. Genç futbolcu hemen yanındaki Maxi Gomez'e servis yaptı ve tecrübeli futbolcu ağları bularak 13. saniyede Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY, OLIVEIRA İLE TEHLİKELİ GELDİ

Galatasaray, 13. dakikada etkili geldi! Ceza sahasında topla buluşan Mauro Icardi'nin dışarıya çıkardığı meşin yuvarlağa gelişine vuran Sergio Oliveira'nın şutu az farkla auta gitti.

ICARDI'DEN ASİST, MERTENS'TEN ŞIK GOL

Trabzonspor'un golü sonrası beraberlik için ataklarını sıklaştıran Galatasaray, aradığı golü 18. dakikada buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan ancak bordo - mavili futbolcuların etrafını sarması sonrası pozisyonunu kaybeden Mauro Icardi, yay üzerindeki Dries Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun köşeye yaptığı vuruş, direkten ağlarla buluştu ve Galatasaray, skoru 1-1'e getirdi.

ÖNCE OLIVEIRA, SONRA DUBOIS ANCAK SONUÇ YOK!

Galatasaray beraberliği yakaladıktan sonra etkili futbolunu sürdürdü. Karşılaşmanın 41. dakikasında yine Mauro Icardi, ceza sahasında topla buluştu. Arjantinli futbolcu, ceza alanın hemen dışındaki Sergio Oliveira'yı gördü. Oliveira'nın gelişine şutunu Uğurcan Çakır kurtardı. Dönen top Mertens'in önüne düştü. Belçikalı futbolcu sol kanattan ceza sahasına giren Dubois'ya pasını gönderdi. Fransız futbolcunun şutu ise yan ağlarda kaldı.

PENALTI VE 'AŞKIN OLAYIM': MAURO ICARDI!

İkinci yarının başlamasıyla birlikte rakip kalede gol aramaya devam eden Galatasaray, 51. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, Trezeguet'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağı beyaz noktaya diken Mauro Icardi, vuruşunda Uğurcan Çakır ve topu farklı köşelere göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Arjantinli yıldızın golünün ardından klasikleşen gol müziği 'Aşkın Olayım' tüm stadyumda yankılandı.

MERTENS GOLE ÇOK YAKLAŞTI, UĞURCAN SON ANDA ÇELDİ

Müsabakanın 66. dakikasında gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleyi düşündü. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır son anda uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MUSLERA SAKATLANDI!

Mücadelenin 80. dakikasında ceza sahasına yakın bir bölgeden serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına Anastasios Bakasetas geçti. Yunan futbolcunun müthiş şutunu Fernando Muslera aynı güzellikte çıkardı. Pozisyonun devamında bir kurtarış daha yapan Uruguaylı file bekçisi, ofsayt kararının gelmesinin ardından yerde kaldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Muslera için sedye istendi. Oyundan çıkan tecrübeli kalecinin yerine Okan Kocuk dahil oldu.



