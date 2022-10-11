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Macera eş anlamlısı nedir? Macera kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar tarih boyunca birbirleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik gibi farklı alanlarda etkileşim içinde olmuşlardır. Bu etkileşimler sonucunda toplumların dilleri de etkilenmiştir. Bu etkileşimler, diller arasında derin bir kelime alışverişini de beraberinde getirmiştir. Macera kelimesi de dilimize Türkçe ve Arapça arasında yaşanan etkileşimler sonucunda Türkçenin söz varlığına giren yabancı kökenli kelimelerdendir. Peki, maceranın eş anlamlısı nedir?

Macera eş anlamlısı nedir? Macera kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun yıllara dayanan toplumların birbirleriyle kurdukları ilişkiler, toplumların başka dillerden kelime alıntılamasını sağlamıştır. Macera kelimesi Arapça "cry" kökünden gelen "mā carā" deyiminden dilimize giren bir kelimedir. Bu kelime Arapçada "cereyan eden olay" anlamında kullanılan bir deyimdir. Türkçede ise "herhangi birinin başından geçen ilginç olay veya olaylar" anlamıyla kullanılır.

Türkçenin söz varlığına giren yabancı kökenli kelimeler zamanla Türkçeleşmiştir. Aynı veya benzer anlamlar taşıyan başka dillere ait kelimeleri de haznesine katmıştır. Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olup anlamsal olarak da çok zengin bir dildir. Yabancı kökenli kelimelerin dilin haznesine girmesi veya yabancı kökenli kelimelerin zamanla Türkçeleşmesiyle dilde eş anlamlılık kavramı ortaya çıkmıştır. Macera kelimesi eş anlamı olan kelimelerden birisidir.

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Macera kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçenin kelime haznesinin ve anlamsal zenginliğinin getirisiyle ortaya çıkan eş anlamlılık kavramı, anlamdaşlık, anlam aynılığı, anlam ortaklığı gibi kavramlarla da adlandırılır. Aralarında anlam ortaklığı bulunan kelimeler anlamsal olarak birbirlerinin aynısı veya benzeridir. Bu kelimeler cümle içinde tam anlamıyla birbirlerinin anlamlarını karşılamasalar da büyük ölçüde bir ortaklıktan bahsedilebilir.

Macera kelimesinin eş anlamı ile kurduğu ilişki büyük ölçüde anlam aynılığıdır ve bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerinde kullanılabilir. Macera eş anlamlısı sözcükler:

  • Serüven
  • Sergüzeşt
  • Avantür

Maceranın eş anlamlısı olan bu kelimeler tıpkı eş anlamlıları olan macera gibi dilimize yabancı bir dilden giren kelimelerden birisidir. "Avantür" kelimesi dilimize Fransızcadan, "serüven" ve "sergüzeşt" ise Farsçadan dilimize girmiştir. Buradan da çıkartılabileceği gibi Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça zengin bir dildir.

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Maceranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maceranın eş anlamlısı kelimelerle kurduğu anlamsal bağın daha kavranabilir olması için bu kelimelerle kurulan örnek cümleleri inceleyebiliriz:

  • Bu sergüzeşti hayatım boyunca unutmayacağım.
  • Yaşadığı avantürü her zaman hatırlamak için günlüğüne tüm ayrıntılarıyla yazmıştı.
  • Hayatımda yeri çok ayrı kalacak bir serüvendi benim için.
  • Onunla beraber bambaşka bir serüvene imza attık.
  • Bu avantürü tekrar yaşar mıyız bilmem.
  • Türk romancılığı, yazarların yaşadığı gurbet serüveniyle daha da gelişmişti.
  • Otuz yaşına kadar birçok serüven yaşamak istediğini söylese de birikimi buna pek el vermiyordu.
  • Kimi şairler memleketinden ayrılıp farklı sergüzeştler geçirerek yerli edebiyatlarına pek çok yenilik katmıştı.
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