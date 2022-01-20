Machine Gun Kelly Megan Fox'a dikenli nişan yüzüğü tasarlamış! Kanlarını içerek nişanlanmışlardı

Evliliğini sonlandırıp Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox, geçen hafta nişanlandı. Fox’un nişan yüzüğü, en az çiftin sosyal medyadan paylaştığı evlenme teklifi kadar konuşuldu. Fox’un iri taşlı yüzüğünün tasarımında Machine Gun Kelly’nin de imzası vardı.

Birbirlerinin kanını içerek nişanlanan çiftin nişan yüzüğündeki detay olay oldu. Machine Gun Kelly, yüzüğün işlem görmemiş, safkan Kolombiya zümrütünden yapıldığını söyledi. Vogue dergisine konuşan şarkıcı, “Zümrüt taşı, tam da benim aklımdaki gibi gözyaşı damlası şeklinde oyuldu” dedi.

Ünlü şarkıcı, "Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa canını acıtır. Çünkü aşk acıtır" diye ekledi.

Yeşil ve beyaz renkli taşlardan oluşan yüzüğün aslında ayrılıp iki ayrı yüzük haline getirilebildiğini anlatan Machine Gun Kelly, “Bu iki halka birlikte olduğunda bir mıknatıs tarafından bir arada tutuluyor. Sonra da bir kalp şeklini oluşturuyor” dedi.

"HER TAŞIN DEĞERİ 300 BİN DOLAR"

Her bir taşının 300 bin dolar olduğu ileri sürülen nişan yüzüğünü Machine Gun Kelly, Stephen Webster ile birlikte tasarladı. Stephen bu aşamayı şöyle anlatmıştı: "Yaratıcı süreç sırasında Machine Gun Kelly, kendi doğum taşının zümrüt, Megan Fox'un doğum taşının da elmas olduğunu ve ikisini birleştirmek istediğini anlattı. Ortaya çıkan yüzük her bir mücevheri tutan birbirine kenetlenmiş iki diken banttan oluşuyor. Bandın yapıldığı altının içine gömülü mıknatıslar da iki ayrı halkayı bir arada tutuyor. "



