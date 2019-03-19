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Maçka Parkı'ndaki 'kıyafete müdahale' davasında yeni gelişme!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Maçka Parkı'nda "kıyafete müdahale edildiği" iddiasıyla çıkan tartışmaya ilişkin parktaki güvenlikçi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "müşteki-sanık" olarak "hakaret" suçundan yargılanmalarına devam edildi. Raporda güvenlik görevlilerinin, olay günü ihbarda bulundukları polislerle yaptıkları telefon konuşma içerikleri yer aldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, müşteki-sanıklar Çağla Köse ve Savaş İlter avukatlarıyla katıldı.

AVUKATLAR EK SÜRE İSTEDİ

Duruşmada bilirkişilerce hazırlanan raporun dosyaya sunulduğu belirtilerek, taraflara beyanları soruldu. Sanık-müşteki Köse ve İlter'in avukatları, beyanda bulunmak için süre istedi.

TELEFON KONUŞMALARI RAPORDA YER ALDI

Şikayet edilen güvenlik görevlilerinin, olay günü ihbarda bulundukları polislerle yaptıkları telefon konuşma içeriklerinin yer aldığı raporda, polisi arayan güvenlik görevlilerinden "Sedat" isimli bir kişinin, "Ekip yönlendirebilir misiniz, gayrıahlaki bir durum var.", güvenlik görevlisi Savaş İlter'in de "Edepsizce hareket ediyorlar, kadın çıplak şekilde dolaşıyor, millet de ona destek veriyor.." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda polisin geç kalması üzerine güvenlik görevlilerinin tekrar ihbar hattını aradığı anlatıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de güvenlikçi Savaş İlter'in, kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiği ve Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "hakaret" ettiği belirtiliyor.

İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, Çağla Köse'nin ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, her iki kişi de "müşteki" ve "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Kaynak: AA

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