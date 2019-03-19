Maçka Parkı'ndaki 'kıyafete müdahale' davasında yeni gelişme!

TELEFON KONUŞMALARI RAPORDA YER ALDI Şikayet edilen güvenlik görevlilerinin, olay günü ihbarda bulundukları polislerle yaptıkları telefon konuşma içeriklerinin yer aldığı raporda, polisi arayan güvenlik görevlilerinden "Sedat" isimli bir kişinin, "Ekip yönlendirebilir misiniz, gayrıahlaki bir durum var.", güvenlik görevlisi Savaş İlter'in de "Edepsizce hareket ediyorlar, kadın çıplak şekilde dolaşıyor, millet de ona destek veriyor.." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

AVUKATLAR EK SÜRE İSTEDİ Duruşmada bilirkişilerce hazırlanan raporun dosyaya sunulduğu belirtilerek, taraflara beyanları soruldu. Sanık-müşteki Köse ve İlter'in avukatları, beyanda bulunmak için süre istedi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de güvenlikçi Savaş İlter'in, kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiği ve Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "hakaret" ettiği belirtiliyor.

İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, Çağla Köse'nin ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, her iki kişi de "müşteki" ve "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Kaynak: AA

