macOS 10.15 Catalina için geri sayım başladı!

2019 yılı içerisinde yayınlanacağı söylenen macOS Catalina, bugün Apple’ın sitesi sayesinde çıkış tarihi ile karşımıza çıktı.

Apple Arcade sayfasında yer alan bilgilere göre; macOS Catalina sürümü 4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak. Catalina güncellemesi ile iTunes tarih olacak. Müzik ve TV uygulamalarını iTunes’tan ayırarak, iTunes’un yetilerini de Finder’a yükleyen Apple, performans konusunda da bazı atılımlar yapıyor.

Beta aşamasında olan Catalina sürümünü test ettiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki, performans açısından gerçekten hissedilir iyileştirmeler yapılıyor. Ayrıca güvenlik konusunda da Apple yine Apple’lığını yapıyor ve Safari’de güvenliği üst seviyelere çıkarıyor.

4 Ekim 2019 tarihinde gelecek olan güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce açık olan uygulamalarınızı kapatın. Güncelleme yüklendikten sonra ise Mac’i kapatın ve tekrar açın.

macOS Catalina alacak olan modeller

MacBook (2015 ve sonrası)

MacBook Air (2012 ve sonrası)

MacBook Pro (2012 ve sonrası)

Mac mini (2012 ve sonrası)

iMac (2012 ve sonrası)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2013 ve sonrası)

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