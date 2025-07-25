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Macron'un eşi hakkında bomba cinsiyet iddiası! Açıklama geldi, o yorumcuya dava açıldı

ABD’li yorumcu Candace Owens, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron'un erkek olduğunu iddia etti. İddiaları yayan yorumcu hakkında ise Macron çifti dava açtı.

Macron'un eşi hakkında bomba cinsiyet iddiası! Açıklama geldi, o yorumcuya dava açıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkında 'erkek olarak doğduğu' yönündeki iddiaları yayan ABD’li yorumcu Candace Owens hakkında ABD’de dava açıldı.

Macron un eşi hakkında bomba cinsiyet iddiası! Açıklama geldi, o yorumcuya dava açıldı 1

ERKEK OLARAK DOĞMUŞ

2024 yılının Mart ayından itibaren düzenli olarak Brigitte Macron’un erkek olduğuyla ilgili paylaşımlar yapan yorumcu, 2025 yılında başlatılan 'Brigitte Olmak' isimli podcast serisinde Brigitte Macron’un kimliğinin erkek kardeşi tarafından oluşturulduğunu iddia ediyor. Yani iddiaya göre, Macron, erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğmuş. Bu isim aslında erkek kardeşinin.

Macron un eşi hakkında bomba cinsiyet iddiası! Açıklama geldi, o yorumcuya dava açıldı 2

Dava açan çift, yaptıkları açıklamada "Owens'ın iftira kampanyası açıkça bizi ve ailelerimizi taciz etmek ve acı çektirmek, dikkat çekmek ve itibarımızı zedelemek için tasarlandı. Kendisine bu iddialarından vazgeçmesi için her türlü fırsatı verdik, ama o reddetti" ifadelerini kullandı.

Macron un eşi hakkında bomba cinsiyet iddiası! Açıklama geldi, o yorumcuya dava açıldı 3

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macron
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