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Maddi zorluklar çektiği ve hasta olduğu söyleniyordu! Harika Avcı patladı

28.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en popüler ve en güzel kadınlarından olan Harika Avcı'nın yaşantısı sık sık gündeme geliyor. Avcı hakkında ortaya atılan iddialar son dönemde merak konusu oluyor. Harika Avcı'nın siroz olduğu ve maddi zorluklar yaşadığı söyleniyordu. Ünlü isim iddialara yanıt verdi.

Maddi zorluklar çektiği ve hasta olduğu söyleniyordu! Harika Avcı patladı

Harika Avcı'nın maddi bunalımlar sebebiyle bir süredir gözlerden uzak bir yaşantı sürdürdüğü, 5 bin TL emekli maaşını kabul etmediği ve alkol bağımlısı olduğu söyleniyordu. Avcı'nın karaciğer yetmezliğine bağlı siroza yakalandığı da iddialar arasındaydı. Ünlü isim tüm iddialarla ilgili Son Gazete’ye konuştu.

Harika Avcı, hakkında çıkan haberleri yalanladı. "Önce öldürdüler, ardından amansız hastalığa yakalattılar. Bu nasıl bir hastalıklı ruh halidir anlamış değilim" diyerek isyan etti.

Ekran Alıntısı

İşte Harika Avcı'nın açıklaması:

"Benimle ilgili bundan sonra olumsuz tek kelime dahi yazanları yargıya taşıyacağım. Böyle gazetecilik falan olmaz. Olsa olsa uydurmacılık olur. Sağlığım yerinde. Gayet iyiyim. Psikolojim falan bozuk değil. Alkol sorunlarım varmış, asla öyle bir şey yok. Ben bir kez çok alkol seven biri değilim. Acaba kaç kez sarhoş olmuşum da görmüşler ya da içerken yanımdalar mıymış? Bir deli bir kuyuya taş atıyor on akıllı da o kuyuya bodoslama dalıyor. Benim üzerimden isim yapmaya kimse çalışmasın. Çok iyiyim… Sadece sakin bir hayat yaşıyorum. Sadece sürekli gündemde değilim. Sansasyonel bir hayatım yok. Öyle söylenildiği gibi ne maddi zorluklar içinde kıvranıyorum, ne kimseye muhtacım ne de hastayım…

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"BU KADINA ŞİDDETİN DİK ALASI"

Tekrar söylüyorum; kötü niyetli isimler benden elini derhal çeksin… Benimle değil gerçekten zorda olan insanlarla uğraşsınlar… Bu kadına şiddetin dik alası. Sürekli şiddete uğruyorum. Bu haberler de bir şiddet. Yeter ama artık! Bu kadar da aşağılık olmasınlar… Beni sevenlerime sesleniyorum; üzülmeyin gayet iyiyim. Her şey harika."

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