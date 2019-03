Madison Beer 20. yaşını kutladı

Yeni kuşağın gözde şarkıcılarından Madison Beer, yeni yaşını Batı Hollywood'un gözde gece kulüplerinden birinde kutladı.

I Won't Let You Walk Away ve As She Pleases gibi albümleriyle tanınan Beer, 20'inci yaşına yakın arkadaşlarının davetli olduğu bir partiyle girdi.

Doğum günü partisi için pembe renkli mini bir elbise giyen Beer, kıyafetini de eski Hollywood ekolünü yansıtan uzun eldivenler ve onun üzerine taktığı mücevherlerle tamamladı.

Genç şarkıcı süper minisiyle zaman zaman da zor anlar yaşadı. Beer frikik vermemek için çok çabaladı.