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Madonna alternatif tedaviye başvurdu: Otohemoterapi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

Madame X turnesi kapsamında 3 konserini iptal eden Madonna (61) tedavi için alternatif bir yönteme başvurdu. Otohemoterapi yaptıran yani 5 litre kanını aldırıp sonra aynı kanı ozonlatarak yeniden enjekte ettiren popun divası o anları sosyal medyadan paylaştı.

Madonna alternatif tedaviye başvurdu: Otohemoterapi

Fischerspooner grubunun God Control parçasını telif ödemeden albümünde yer verdiği gerekçesiyle suçlandığı günlerde Boston’daki 3 konserini sağlık sorunlarını nedeniyle iptal ettiğini açıklayan Madonna sadece ağrıları olduğunu söyleyince eleştirilerin hedefi oldu. O günden beri sessizliğini koruyan 61 yaşındaki yıldız tedavi sürecini Instagram'dan paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söyleyen Madonna alternatif tedavi yöntemi olan otohemoterapi yaptırdı.

Madonna önce 5 litre kanını aldırdı sonra aynı kanı ozonlanıp yeniden enjekte ettirdi ve o anları da 14.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Bu yöntem sonrası kendimi inanılmaz hissettim diyen Madonna'ya tedavi anında 7 yaşındaki kızları Stella ve Estere de eşlik etti.

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pçilerini endişelendiren 61 yaşındaki yıldız aynı zamanda eleştirilerin de hedefi oldu.

Otohemoterapi nedir?

İnsanın kendi kanının steril vakumlu bir şişeye alınıp ozonlanması sonra tekrar naklediymesiyle yapılan bir tedavi biçimi olan Otohemoterapi'nin detayları merak edildi. Otohemoterapi hastadan kan alınarak tedavinin yapılmasıdır. Bu metodda hastaya damar yolu açılır. Kapalı bir devreye 50 ila 100 ml kanı alınır. (steril ozona dayanıklı sarf malzemesi ve vakumlu şişe kullanılır). Hastanın yaşına, kilosuna, cinsiyetine ve hastalığının şiddetine göre ozon dozu ayarlanır. Alınan kanın içine ozon verilir.Ozon kırmızı ve beyaz kan hücrelerini oluşturan spesifik maddelerle tamamen reaksiyona girer ve böylece vital aktivitelerini = metabolizmayı arttırır. İşte bu aktive edilmiş kan (ozon ya da oksijen değil) hastaya tekrar aynı yoldan geri verilir.

Geriatride (yaşa bağlı hastalıklar), dolaşım bozukluklarında yeniden canlanmayı sağlamak için, viral kökenli hastalıklarda ve genel bağışıklık sistemi aktivasyonu için kullanılır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
öyle bir yazmışsınızki; sanki tüm kanı boşaltıp yeniden vücuda verilmiş gibi... Zaten insan vücudunda 5-5.5 lt kan var.
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