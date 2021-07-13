Madonna'dan Britney Spears'a destek

Popun kraliçesi Madonna, sosyal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllardır babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın yanında olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız, "Bu kadına hayatını geri verin!" diyerek, meslektaşının adına sitem etti.

"SENİ HAPİSTEN ÇIKARMAYA GELİYORUZ!"

62 yaşındaki Madonna, paylaşımında, "Kölelik çok önce kaldırıldı. Yüzyıllardır kadınlara bunu yapan açgözlü ataerkilliğe ölüm... Bu bir insan hakları ihlalidir! Britney, seni hapisten çıkarmaya geliyoruz!" ifadelerini kullandı.



