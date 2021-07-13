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Madonna'dan Britney Spears'a destek

13.07.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yıllık vasiliğin sona ermesi amacıyla babası Jamie Spears’a dava açan ancak hüsrana uğrayan şarkıcı Britney Spears’a ünlü pop yıldızı Madonna'dan destek geldi.

Madonna'dan Britney Spears'a destek

Popun kraliçesi Madonna, sosyal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllardır babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın yanında olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız, "Bu kadına hayatını geri verin!" diyerek, meslektaşının adına sitem etti.

"SENİ HAPİSTEN ÇIKARMAYA GELİYORUZ!"

62 yaşındaki Madonna, paylaşımında, "Kölelik çok önce kaldırıldı. Yüzyıllardır kadınlara bunu yapan açgözlü ataerkilliğe ölüm... Bu bir insan hakları ihlalidir! Britney, seni hapisten çıkarmaya geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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