Madonna kendini aştı! Tiktok'ta kalça dansı yaptığı anları paylaştı

64 yaşındaki efsane şarkıcı Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Siyah dantel bir iç çamaşırıyla "L$D" şarkısında twerk (kalça) dansı yapan efsane isim hayranlarını bir kez daha şaşırttı.



Sık sık müstehcen içerikler paylaşan Madonna, bu defa yaptığı paylaşımda kameraya seksi hareketler yaptıktan sonra kalçasını sallamaya başladı ve bir noktada iç çamaşırını düzeltti.



Daha sonra dudaklarını yalayarak, kalçasını çıkarıp kameraya dönerek twerk yapmaya başladı.

Hayranları, pop ikonu için endişelerini ifade ederken pek çoğu Madonna'nın sosyal medyada kendini rezil ettiğini ve birinin onu uyarması yönünde fikir belirtti.

