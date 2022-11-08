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Madonna kendini aştı! Tiktok'ta kalça dansı yaptığı anları paylaştı

08.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna, müstehcen sosyal medya paylaşımlarına devam ederken son olarak , TikTok aracılığıyla iç çamaşırıyla kalça dansı yaptığı anları paylaştı. Efsane ismin hayranları, Madonna'nın sosyal medyada kendini rezil ettiğini ve birinin onu uyarması yönünde hemfikir oldu.

64 yaşındaki efsane şarkıcı Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Siyah dantel bir iç çamaşırıyla "L$D" şarkısında twerk (kalça) dansı yapan efsane isim hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

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Sık sık müstehcen içerikler paylaşan Madonna, bu defa yaptığı paylaşımda kameraya seksi hareketler yaptıktan sonra kalçasını sallamaya başladı ve bir noktada iç çamaşırını düzeltti.
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Daha sonra dudaklarını yalayarak, kalçasını çıkarıp kameraya dönerek twerk yapmaya başladı.

Hayranları, pop ikonu için endişelerini ifade ederken pek çoğu Madonna'nın sosyal medyada kendini rezil ettiğini ve birinin onu uyarması yönünde fikir belirtti.

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