Madonna'nın kalçası olay oldu!

Pop müziğin kraliçesi olarak nitelendirilen Madonna, yılbaşı gecesi New York'ta doğaçlama bir şekilde sahneye çıktı. Gitar çalan evlatlık oğlu David Banda ile birlikte bir şarkı seslendiren Madonna'nın kalçaları ise çok dikkat çekti.

Siyah dar bir pantolon ve kısa bir deri mont giyen Madonna'nın sahneye çıktığı o anları bir kullanıcı sosyal medya hesabından paylaştı.

O andan sonra da bu paylaşıma yorum yağdı.

Madonan'nın kalçasının abartılı görüntüsünü dikkatlerinden kaçırmayan kullanıcılardan biri "Merak ediyorum. Madonna sahnedeyken neden hiç arkasını dönmedi" yazarken bir başkası da "Madonna neden kalçasına bunu yaptı" diye yorumda bulundu.

Bir başka kullanıcı da "Madonna; kendine Noel hediyesi olarak yeni bir kalça mı yaptırdı" diye yazdı.

Tüm bu söylentiler Madonna'nın kalçasından estetik operasyon geçirdiği yorumlarına neden oldu.

Madonna'nın bu görüntüleri Türk takipçilerinin aklına Ajda Pekkan'ın geçen aylardaki bu görüntüsün getirdi.



