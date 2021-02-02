Madonna'nın kızı Lourdes Leon Tulum'da! Bikinisiyle dikkat çekti

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Madonna'nın kızı Lourdes Leon, yılın ilk ayında iki kez tatile çıktı.

2021'in ilk günlerini Meksika'nın Tulum kentinde geçiren 24 yaşındaki Leon, soluğu sevgilisi Jonathan Puglia ve arkadaşlarıyla birlikte yine aynı yerde aldı. Aşıklar, plajda yan yana oturup, samimi bir sohbete daldı.

Farklı tarzıyla her daim dikkat çeken Lourdes Leon tanga bikinisiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Denizin ve sıcak havanın tadını çıkaran Leon, tüm gün arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.

Tam adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kız, Madonna'nın spor eğitmeni olan Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya geldi. Lourdes Leon, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Art Basel Sanat Fuarı'nda çok konuşulan bir gösteride yer almıştı.



